Ãæ¹ñ¤Î·³»öÄ©È¯¤Ïº£Ç¯¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡ª2026Ç¯Åì¥¢¥¸¥¢¤ò½±¤¦¡Ö5¤Ä¤Î·ã¿Ì¡×

2010Ç¯¤Ë¡Ö¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢ºÜÂè1¹æ¡×¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿ËÜÏ¢ºÜ¤â16Ç¯ÌÜ¡¢Âè817²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÆÉ¤Þ¤ì¤ëÃæ¹ñ¥³¥é¥à¡×¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢Ãæ¹ñµÚ¤ÓÅì¥¢¥¸¥¢¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤Î¤´°¦ÆÉ¤ò¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯Âè1ÃÆ¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¤Ëµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ö5¤Ä¤Î·ã¿Ì¡×¤ò¡¢ÂçÃÀ¤ËÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ã¿Ì¡¡ÛÃæ¹ñ¤Î¡Ö·³»öÄ©È¯¡×¡ÖÀïÏµ³°¸ò¡×¤¬³èÈ¯²½
ºòÇ¯Ëö¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢12·î29Æü¤ËÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î·³»ö±é½¬¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿¡Ý2025¡×¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÂæÏÑ¤ò¼þ°Ï5¥«½ê¤«¤é¼è¤ê°Ï¤ß¡¢ÅìÉôÀï¶è¤ÎÎ¦·³ÉôÂâ¤¬°ÜÆ°¼°È¯¼ÍÂæ¤«¤é¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·¤¿¡£¤Þ¤³¤È¤Ë¡ÖÂÀÊ¿¤ÎÌ²¤ê¤ò³Ð¤Þ¤¹Ãæ¹ñ·³¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÊªÁû¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÍ½Ãû¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£10·î20Æü¡Á23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö4ÃæÁ´²ñ¡×¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì¤Ä¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£2027Ç¯½©¤Ë³«¤«¤ì¤ëÂè21²óÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤¬Ä¶°ÛÎã¤Î4´üÌÜ¡Ê2027Ç¯½©¡Á2032Ç¯½©¡Ë¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Áá¤¤ÏÃ¤¬¡¢½¬Áí½ñµ¤¬¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬3´üÌÜ¤ÎÀ¯¸¢¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿2023Ç¯3·î¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÁíÂÎ¹ñ²È°ÂÁ´´Ñ¡×¡Ê¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÀ¯ºö¡Ë¤¬¡¢´°Á´Éü³è¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2027Ç¯½©¤ÎÂè21²óÅÞÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¤è¤ê¤â°ÂÁ´¡×¤ÎÂçÊý¿Ë¤Î¤â¤È¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ë¤è¤ë¼þÊÕ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ø¤Î¡Ö·³»öÄ©È¯¡×¤ä¡¢³°¸òÉô¤Ë¤è¤ë¡ÖÀïÏµ¡Ê¤»¤ó¤í¤¦¡Ë³°¸ò¡×¡ÊÏµ¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¦³°¸ò¡Ë¤Ï³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¡ÖV»ú²óÉü¡×¤Ï¡¢´üÂÔÇö¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢11·î7Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¹ñ²ñ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ÏÈò¤±¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ºòÇ¯10·î21Æü¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿»þ¡¢ËÌµþ¤Ç¤Ï¾åµ¤Î¡Ö4ÃæÁ´²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢Êý¿Ë¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
½Å¤Í¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2027Ç¯½©¤Ë½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤¬¡Ö4Áª¡×¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¯¹ÅÏ©Àþ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½¬Áí½ñµ¤Î¼þ°Ï¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ëÝ¡Ê¤¤¤µ¡Ë¤á¤ë´´Éô¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢£±²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¶¦»ºÅÞ°÷¤È14²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÌ±¤¬¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤ò³Ë¿´¤È¤¹¤ëÅÞÃæ±û¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸·ë¤·¡¢½¬¶áÊ¿¿·»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¼Ò²ñ¼çµÁ»×ÁÛ¤ËÍ£¡¹Âú¡¹¤È½¾¤¦¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤À¡£´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¡Ö½¬¶áÊ¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶âÂÀÏº°»¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡Ìµ´Ø·¸¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¡ØÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ËºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡ØÆ±¼ÁÀ¡Ù¤¬¹â¤¹¤®¤¿¤³¤È¤À¡£ÁÈ¿¥¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Å¤é¤¯¡¢²á¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤À¤±¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ØÁÈ¿¥¤Î¹ÅÄ¾²½¡Ù¤À¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ä90Ç¯Âå¤Î¶¯Îõ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÁË¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ú·ã¿Ì¢¡ÛÊÆÃæ£²Âç¹ñ¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¡×
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÈÏ¤Ê¡ÖÀïÏµ³°¸ò¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·³»öÅª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¤Ç¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãæ¹ñ¤Ë²ç¤òÇí¡Ê¤à¡Ë¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯1·î¤Ë¡¢2´üÌÜ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»ÏÆ°¤·¡¢4·î¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ145¡ó¤â¤Î¹â´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¶¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬Ãæ¹ñ¤ÏÆ°¤¸¤º¡¢4¤Ä¤ÎÂÐ±þºö¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¡ËÇ°×¤ÎÃ¦¥¢¥á¥ê¥«²½¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢¢Ì£Êý¤È¤Ê¤ë¹ñ¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤òÁý¤ä¤¹¡¢£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼åÅÀ¤òÆÍ¤¯¡¢¤»ýµ×Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Îº®Íð¤òÂÔ¤Ä¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢1´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡Ê2017Ç¯¡Á2021Ç¯¡Ë¤Î»þ¡¢¡ÖËÇ°×ÀïÁè¡×¤Ç¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¶µ·±¤È¤·¤Æ¡¢2´üÌÜ¤ÇÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÃ¡¤±¤ÐÀÞ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°²ó¤Î¾¡ÍøÂÎ¸³¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î30Æü¤Ë¡¢·Ä½£APEC¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ø»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÎÌÌ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥ó¥×¡¦½¬¶áÊ¿²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¾¡ÇÔ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¥ä¥Ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¾¼Ô¤Î²ñÃÌ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡Ö¾¡Íø¡×¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ç¤ÊµÄÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿8¹àÌÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¢¢Í¢½Ðµ¬À©¡¢£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡¢¤TikTok¡¢¥¹ÁÏÑÎÁ¶â¡¢¦ÂçÆ¦¡¢§¾å¾è¤»´ØÀÇ¡¢¨¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÆÃæ¤ò¡Ö£²Âç¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢2026Ç¯4·î¤ÎË¬Ãæ¤Þ¤ÇÌóÂ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»ä¤â¶Ã¤¤¤¿¡£
2´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ò¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ç¸Ç¤á¤Æ¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤À¤¬¡¢3´üÌÜ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¥ì¥¤¥à¥À¥Ã¥¯¤È²½¤¹¡£¤½¤ì¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¡ÊµðÂç¤Ê¼è°ú¡Ë¡×¤ò¹Ô¤¦Ê¢¤Å¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¤ÎÃæ¿È¤¬²¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ÊÈ¾Æ³ÂÎËÇ°×¤äÃæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂ¿³Û¤Î¥¢¥á¥ê¥«Åê»ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»×¤¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¡¢1972Ç¯¤Î¡Ö¥Ë¥¯¥½¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤À¡£Åö»þ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÆ¬±Û¤·¤ËË¬Ãæ¤·¡¢ÌÓÂôÅì¼çÀÊ¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¥½Ï¢¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤òÁá¤¯½ª·ë¤µ¤»¤¿¤¤¡¢ÂÐÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥á¥ê¥«¼«¿È¤Î»×ÏÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß¤ÈÎ©¾ì¤Ï¡¢´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«»þ´Ö¤ÎºòÇ¯12·î4Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡ÖNSS¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡Ë¡×¤Ï¡¢¶ÃØ³¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»×¹Í¡×¤È¡ÖÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤Î»×¹Í¡×¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°¼Ô¤¬¿§Ç»¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤À¡£
¡»Âè°ìÎóÅçÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë¿¯Î¬¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë·³Ââ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤· ÊÆ·³¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤³¤ì¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤â¤Ê¤¤ ¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤Ï½¸ÃÄÅªËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¡¢»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡»ÊÆ¹ñ¤Î³°¸òÅØÎÏ¤Ï¡¢Âè°ìÎóÅçÀþÆâ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¹ÁÏÑÅù»ÜÀß¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¿¯Î¬¤òÍÞ»ß¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯¤¯Â¥¤¹¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡»¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·ÉéÃ´Áý¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òÂ¥¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢Å¨ÂÐÀªÎÏ¤òÍÞ»ß¤·Âè°ìÎóÅçÀþ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¡Ê´Þ¤à¿·¤¿¤ÊÇ½ÎÏ¡Ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬¶²¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«¹ñ¤Ç·³»öÎÏ¤òÁý¶¯¤·¤Æ¼é¤ì¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉð´ï¤ò¤É¤ó¤É¤óÇã¤¨¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¡¢¤¢¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃóÆüÂç»È¤È°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂç»È¤â¤³¤¦ÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÆÈ¼«¤ÎËÉ±ÒÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤âÆ±ÍÍ¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯Ëö¡Ê12·î18Æü¡Ë¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¼óÁê´±Å¡´´Éô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍÈ¯¸À¡×¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤ÏµÄÏÀ¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¦¡£¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¡ÖÙÝÇË¤ê¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î´´Éô¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÀµÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ê¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¡Ê³Ë¤ò»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¾´¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ïº£Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤òÅ¾´¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿µÄÏÀ¤ò¡¢ÁáµÞ¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ëÆüËÜ¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú·ã¿Ì£¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î³ËÊÝÍ¤òÍÆÇ§
Ð¼Ê¹¡Ê¤½¤¯¤Ö¤ó¡Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈËÌÄ«Á¯¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¤ÎÀÜ¿¨¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2018Ç¯6·î12Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥»¥ó¥È¥µÅç¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤Î¡ÖÀ¤µª¤Î²ñÃÌ¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤¬ÈóÆñ¹çÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÀïÁèÀ£Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡Ë¡Ö¿ÆËÌÀ¯¸¢¡×¤Î¤È¤ê¤Ê¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë»öÂÖ¤¬¹¥Å¾¤·¤¿¡£
»ä¤â¤³¤Î»þ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÈô¤ó¤Ç¡¢1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÈËÌÄ«Á¯¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤¬12ÉÃ´Ö¤â°®¼ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ¤Î¹õ¤¤¤¦¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆÄ«Î¾¼óÇ¾¤Ï¤³¤Î»þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤ò½ä¤Ã¤Æ¡Ö4¹àÌÜ¹ç°Õ¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬Íâ2019Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î2ÅÙÌÜ¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö¥Ï¥Î¥¤¤Î·èÎö¡×¡£Æ±Ç¯6·î¤Ë¤â¡¢ÆîËÌÈóÉðÁõÃÏÂÓ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÈÄÌçÅ¹¤ÇÃ»»þ´Ö¡¢3ÅÙÌÜ¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀïÎ¬ÅªÇ¦ÂÑ¡×¤È¤¤¤¦ÊÆÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÁÅýÅªÀïÎ¬¤òÆ§½±¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤¬¾ùÊâ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆ°¤«¤º¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤ÎÊÆÄ«´Ø·¸¤Ï¡¢²¿¤â¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï³Ë³«È¯¤Ëî²¿Ê¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥Ü¥¹¥È¡¼¥Á¥Ì¥¤±§Ãè´ðÃÏ¤Ç¡¢¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤¬¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È2ÅÙÌÜ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡£¤³¤Î²ñÃÌ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤ÏµÞÂ®¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ä«¤·¡¢¥íÄ«Êñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¾òÌó¤òÄù·ë¡£¤³¤Î¾òÌó¤ËÂ§¤Ã¤ÆËÌÄ«Á¯¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ë¡Ö»²Àï¡×¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤«¤éÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤Èµ»½Ñ±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¾®·¿²½¤ÈÂ¿³Ñ²½¡¢ÎÌ»º²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼«¿®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âè9²óÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÂç²ñ¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯³«¤«¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
2026Ç¯¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊËÌÄ«Á¯¤ÈºÆ¤ÓÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿´Ãæ¤ò»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¼¡¤Î3ÃÊÏÀË¡¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò³«¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò±é½Ð¡¢¢10·î¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢£11·î¤ËÃæ´ÖÁªµó¤Ç¾¡Íø¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ËÊÝÍ¹ñ¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³ËÊü´þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î±é½Ð¡×¤À¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î³ËÊÝÍ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤Ê¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯´Ú¹ñ¤Ç¤â³ËÊÝÍ¤ÎµÄÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤è¤¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë³ËÊÝÍ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÎã¤À¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê³ËÉðÁõÏÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅ¢À®Ä¹¡¦À¤½¡¸¦µæ½êÉû½êÄ¹¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÃø½ñ¡ØÆü´ÚÆ±»þ³ËÉðÁõ¤Î¾×·â¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ¢Çî»Î¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤¬°ì¹ï¤âÁá¤¯¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤Î¸Æ¤Ó¿å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯10·î29Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î·úÂ¤¤òÍ×µá¡£¤³¤ì¤¬ÊÆ´Ú¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¾µÇ§¤·¤¿¡£
º£·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤âÐÙ¾å¤Ë¾å¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú·ã¿Ì¤¡Û11·î¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤ÇÂæÏÑÀ¯¶É¤¬Î®Æ°²½
º£Ç¯11·î¡¢ÂæÏÑ¤ÇÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Îº£¸å¤òÀê¤¦Åý°ìÃÏÊýÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤À10¥õ·î¤âÀè¤Ê¤Î¤ÇÍ½Â¬¤·Æñ¤·¤¤¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤¬°µ¾¡¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂæÏÑ¤ÎÌ±°Õ´ð¶â²ñ¤¬ºòÇ¯Ëö¡Ê12·î23Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¿·¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï43¡¦4¡ó¤Ç¡¢ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Ï48¡¦6¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÅÞÊÌ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤¬38¡¦4¡ó¡¢Âè°ìÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±ÅÞ¤¬20¡¦6¡ó¡¢ÂèÆóÌîÅÞ¤ÎÌ±½°ÅÞ¤¬16¡¦7¡ó¡£
Á´21Ìä¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ÎÌ±°Õ¤Ï¡¢´°Á´¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£À¯ÅÞÊÌ¤Î»Ù»ýÎ¨Ä´ºº¤Ç¤â¡¢ÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±ÅÞ¤ÈÌ±½°ÅÞ¤¬Áªµó¶¨ÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ËÙÉ¹³¤¹¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤ÎÁíÅýÁªµó¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÖÍõÇò¹çºî¡×¡Ê¹ñÌ±ÅÞ¤ÈÌ±½°ÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¡Ë¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÍêÀ¶ÆÁ¸õÊä¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤À¡£»ä¤ÏÂæÏÑ¤ÇÌó°ì½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁíÅýÁªµóÀï¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢Íê¿Ø±Ä¤ËÍ¾Íµ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
11·î¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤Ç¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÐ´ß¤«¤é¸×»ëâ¾¡¹¤È¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÌ±ÅÞ¼çÀÊÁªµó¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ù»ýÎ¨1¡ó¤ÎÄ¶¿ÆÃæÇÉ¡×Å¢ÎïÊ¸¸õÊä¤¬¡¢ÂçµÕÅ¾·à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤«¤é¤À¡£Èà½÷¤Ï¡ÖÃæ¹ñ·³¤Î·³´Ï¤äÀïÆ®µ¡¤¬ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢¿¿´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡ØÂ¹»Ò¤ÎÊ¼Ë¡¡Ù¤Ë¡ÖÀï¤ï¤º¤·¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤¬¾åºö¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑÆâÉô¤Ç¿ÆÃæÇÉ¤ò¾úÀ®¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤¬¡¢11·î¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤Ê¤Î¤À¡£
¤â¤·¤âÌ±¿ÊÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿¤Ê¤é¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¥ì¥¤¥à¥À¥Ã¥¯¤È²½¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀ¯¶É¤Ï°ìµ¤¤ËÎ®Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¼¡¤ÎÂæÏÑÁíÅýÁªµó¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤¬4Áª¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¸«¤é¤ì¤ëÂè21²óÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¸å¤Î2028Ç¯1·î¤Ç¤¢¤ë¡£ÂæÏÑÁíÅýÁªµó¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÍ·ÁÌµ·Á¤Î¡Ö²ðÆþ¡×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÎÂæÏÑ¾ðÀª¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ú·ã¿Ì¥¡Û¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Âà¿Ø¡ª¡©
ºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÀªÀìÌç²È¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÂ¿¸À¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤¬¤³¤Î2¥õ·î¤¢¤Þ¤ê¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢1´üÌÜ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¡Ê2006Ç¯9·î¡Á2007Ç¯9·î¡Ë¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤À¡£
¡»¥¿¥«ÇÉ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¯¼£¿®¾ò
¡»È¯ÂÅö½é¤Î¹ñÌ±¤Î´üÂÔ´¶¤È¹â»Ù»ýÎ¨
¡»È¯ÂÅö½é¤Ë³°¸ò¤Î¥ä¥Þ¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê°ÂÇÜ»á¤ÏÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñË¬Ìä¡¢¹â»Ô»á¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Ë¬Ìä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎË¬Æü¡¢´Ú¹ñË¬Ìä¡Ë
¡»ÀºÎÏÅª¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê
¡»»ýÉÂ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Ê°ÂÇÜ»á¤ÏÄÙáçÀÂçÄ²±ê¡¢¹â»Ô»á¤Ï¥ê¥å¡¼¥Þ¥Á¡Ë
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆü¡¹¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸¤µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë´¶¡×¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¤¤¤Ä¼óÁê¤ò¹ß¤ê¤ë¤«ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£Æü¤ÎÀ¯ºö¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹«´Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁá´ü¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Áí¤¸¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢2026Ç¯¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¤â¡Ö·ã¿Ì¡×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¡ÖË½¤ìÇÏ¡×¤Î¸áÇ¯¡Ê¤¦¤Þ¤É¤·¡Ë¤Ë¤É¤¦À¸¤»Ä¤ë¤«¡¢ÆüËÜ¤âÀµÇ°¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÃæ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¢ªÃæ¹ñ·ÐºÑ¤òÁí³ç¤¹¤ë¡ÖÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤É¤·¤ã¹ß¤êÌÏÍÍ¡Û
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤È°ìÀï¸ò¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î²¼¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÏË½ÁöÀ£Á°¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë
