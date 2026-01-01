【1日（木）全国天気】

ポイント

・正月寒波襲来

・北日本や北陸は大雪警戒

・全国的に厳しい寒さ

・北日本は極寒

・初詣などは万全の防寒対策を

元日は、強い寒気が南下するため、日本海側の広い範囲で雪が降るでしょう。特に北日本や北陸は大雪や吹雪となる所もありそうです。

2日（金）朝までに予想される雪の量は、いずれも多い所で、北陸70センチ、東北60センチ、北海道50センチ、中国30センチなどとなっていて、その後も雪の量が増える見込みです。大雪や路面の凍結による交通障害や交通機関への影響に注意してください。

太平洋側では晴れ間の広がる所が多いでしょう。ただ強い寒気の影響で、雲は広がりやすく、仙台など、雪の降る所もありそうです。

そして全国的に厳しい寒さとなるでしょう。予想最高気温は、札幌で-5℃、青森で-4℃と極寒になるほか、東日本や西日本でも10℃以下の所が多い予想です。初詣などは、万全な防寒対策で、お出かけください。

【1日（木）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌-5℃（-3 真冬）

青森-4℃（-4 真冬）

仙台3℃（-2 真冬）

新潟4℃（＋1 真冬）

東京都心10℃（-3 平年並み）

名古屋9℃（-1 真冬）

大阪9℃（-2 真冬）

広島9℃（-1 真冬）

高知11℃（-3 真冬）

福岡8℃（-2 真冬）

【週間予報、西日本〜沖縄】

2日（金）と3日（土）は、広島や福岡などでも雪が降るでしょう。九州や四国の平地でも、雪が積もるおそれがあり、注意が必要です。4日（日）以降も、鳥取では断続的に雨や雪が降るでしょう。

【週間予報、東日本〜北日本】

北日本、および新潟や長野では、雪の降る日が多いでしょう。また2日（金）の夜は、関東でも一時的に雪が降り、東京では初雪となるかもしれません。各地で厳しい寒さが続く見込みです。

三が日は大雪や吹雪により、交通機関にも影響が出るおそれがあります。最新の気象情報や交通情報に、十分ご注意ください。