午（うま）年の２０２６年、年男の松山弘平騎手（３５）＝栗東・フリー＝が新年の意気込みを語りました。

◇ ◇

−まずは昨年を振り返って。Ｇ１を３つも勝ちましたね

「やっぱりＧ１を勝てたというのは、一番大きい出来事だったと思います」

−昨年は１２８勝。キャリアハイだった２１年の１３０勝に近い数字となりました

「２０年に年間１００勝というのを最初に達成してから、ずっと目標にしています。毎年続けていきたいと思っていて、（６年連続で）それを出来たのは良かったです」

−今年は年男です。前回の年男だった１２年前との変化はありますか

「この１２年、自分自身が大きく変わったことはないかもしれないです、ただ、ここまでジョッキーを続けられて、ここまで年間１００勝を続けられるようになった。本当に皆さんのおかげですし、初心に返って感謝の気持ちを忘れず頑張りたいです」

−色紙に書いた『落日は明日を呼ぶ』というのは？

「自分の中での今の座右の銘です。競馬サークルにいると、とにかく終わりがなくて、いい時も悪い時もすぐに次が始まる。いい時は満足せず、悪い時はもちろん落ち込むんですけど、いい意味で言えば、次がすぐ始まる。そういうのを含め、これが全てではない、といつも自分に言い聞かせています」

−最後に今年の抱負を

「先ほども言いましたが、年間１００勝を続けていきたいです。たくさん乗せてもらい、たくさん勝てるジョッキーでありたいです」