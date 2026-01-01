「自分のお家に戻りたいわ…」正月の家族団らんで〈年金月17万円〉老人ホーム暮らしの82歳母がポツリ。3,000万円で“庭付き一戸建ての実家”を売った長男の葛藤

父の死後、母を一人にはできず老人ホームへ。無人になった実家を管理の限界から売却したAさん。しかし、母がふと漏らしたひと言に、「これでよかったのか？」……。親の住処、空き家やお金の問題をどう考えるべきか、50代長男の葛藤から考えます。

お正月、自宅に迎えた老母のひと言に「胸が痛い」

「母が生きているうちに、実家を売るべきではなかったのかも……」

そう語るのは、54歳会社員のAさん。妻と共働きで、大学生と高校生の子どもがいます。

Aさんの実家は車で2時間ほどの関東郊外にあり、父はすでに他界。母（82歳）はその後しばらく一人暮らしをしていましたが、庭付き戸建ての家を管理しきれず、足腰も弱ってきたため、悩んだ末に老人ホームへ入ってもらうことにしました。

その後、無人となった古い実家をどうするかという問題が残りました。思い出の詰まった家ではありましたが、管理の負担は想像以上。雑草の手入れ、庭の木の落ち葉の掃除。不法侵入など防犯面の不安も膨らんでいきました。

「このまま持ち続けるのは現実的ではない」――そう判断し、実家を売却することを決断。名義人である母も売却に同意し、手続きにも協力をしてくれました。

しかし、この判断が本当に正しかったのか……。そんな迷いが出たのは、昨年のお正月。母を老人ホームから数日間だけ自宅に迎えました。三世代で穏やかな時間が流れていましたが、ふとした瞬間、母がぽつりと呟きました。

「ああ、自分の家に戻りたいわ。もう一度、庭の桜を見たかった」

その言葉にAさんはハッとました。「母はあの家で最後まで暮らしたかったのではないか？ まだ存命のうちに処分してしまってよかったのか？」という迷いと痛みが、胸の奥に残ったのです。

正解は一つではない…子世代ができる備え

高齢の親が戻らない実家を維持し続けることは、金銭的にも精神的にも負担が大きく、きょうだいが複数いる場合、管理や将来の相続トラブルの芽にもなりかねません。名義人である母が納得したうえで売却し、資金と生活を整理したことは、合理的で現実的な選択です。

Aさんの場合、売却の決断が自分の家計を助けることにもつながりました。世帯年収は約1,100万円。数字だけ見れば余裕があるように思われがちですが、子どもたちの大学費用、新築マンションの住宅ローン、日々の生活費……。決して楽ではなく、実家の維持費や固定資産税まで背負うほどの余裕はありませんでした。

母は専業主婦で、年金は父の遺族年金を含めて月17万円。貯金は施設の入居一時金を支払った後で800万円ほど。当面の施設利用費としては問題ありませんが、先々について不安がないわけではありませんでした。年金額や貯金額は、母を施設に入れるかという話のときにようやく知った事実だったといいます。実家の売却で得た約3,000万円のおかげで、母がどれだけ長生きをしても、老人ホームの費用は問題なくまかなえます。

実家を売る、親を施設に入れる……親が年を重ねると、子はさまざまな選択に迫られます。それが正解かどうかは、家庭ごとに異なります。

ただ一つ言えるのは、「親の資産や年金額はいくらあるのか」「家をどうしたいのか」といった話題を、元気なうちから時間をかけて確認・相談しておくことが、子世代にできる備えだということです。

感情が先立ちがちなテーマだからこそ、数字と選択肢を共有しておく。その積み重ねが、後悔や迷いを最小限にすることにつながるのではないでしょうか。