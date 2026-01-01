「わが県出身の芸能人」といわれたら、皆さんは誰を思い浮かべますか。ソニー生命保険株式会社は、全国の20〜59歳の男女4700人を対象とした「47都道府県別生活意識調査」で「自県出身で自慢できる芸能人」を聞きました。



この調査では、全国47都道府県それぞれから均等に100名ずつ回答を集めました。各都道府県で出身の自慢の芸能人を尋ね、回答割合1位になった人物をまとめました。



自慢の自県出身の芸能人

関東地方では、群馬県の中山秀征さん、埼玉県の星野源さん、神奈川県の音楽ユニット・ゆずなど、全国的な知名度を誇る人物が並びました。



中部・北陸地方をみると、新潟県では小林幸子さん、福井県では五木ひろしさんといったベテラン歌手に加え、愛知県では生見愛瑠さん、三重県では西野カナさんが代表例として挙げられています。



近畿地方では、京都府の吉岡里帆さん、大阪府の西川きよしさんや菅田将暉さん、和歌山県のhydeさんが選ばれました。



また、中国・四国地方では、鳥取県のイモトアヤコさん、島根県の竹内まりやさん、岡山県の稲葉浩志さん、広島県の綾瀬はるかさんなどが支持を集めています。



九州・沖縄地方では、福岡県のタモリさん、熊本県の内村光良さん、宮崎県の堺雅人さん、沖縄県の安室奈美恵さんと、各地域を代表するスターが選ばれる結果となりました。