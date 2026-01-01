「小さいランクル“FJ”」いよいよ登場！

2026年は、大きな注目を集めそうな新型車が目白押しです。特に売れ筋カテゴリーであるSUVのラインナップは非常に豊富で、その動向に期待が高まります。

注目モデルを詳しく見ていきましょう。

【画像】ええぇぇ！ これが「2026年に発売される新型車」です！（30枚以上）

●トヨタ「ランドクルーザーFJ」

悪路向けのSUVである「ランドクルーザー」は、現在「70／250／300」という具合にシリーズ化されています。2026年には、そこに新たにコンパクトなランドクルーザーFJが加わります。

FJのボディサイズは、全長が4575mm×全幅は1855mmですから、「カローラクロス」よりも少し大きい程度です。エンジンは2.7リッター直列4気筒ガソリンで、駆動方式はパートタイム4WDです。

カーブを曲がる時に前後輪の回転数を調節するセンターデフなどを搭載したフルタイム4WDではないため、舗装路は後輪駆動の2WDで走ります。それでも悪路走破力は高いです。価格は370万円万円〜450万円程度と予想され、求めやすさも魅力です。

●トヨタ「カムリ」

アメリカのトランプ大統領による関税引き上げへの配慮として、トヨタは2026年以降に、北米で生産するセダンの「カムリ」、SUVの「ハイランダー」、ピックアップトラックの「タンドラ」の輸入が検討されています。

なかでも、2023年12月まで日本国内でも生産されていたカムリは、日本人にとっても馴染み深い車種と言えるでしょう。

北米で売られる現行カムリは、全長が4910mm×全幅は1840mmのラージサイズセダンで、後席を含めて居住空間は広く確保。2.5リッター直列4気筒エンジンを使ったハイブリッドを搭載しており、4名で乗車して長距離を移動する用途に適しています。

価格は先代型が350万円〜470万円でした。2026年以降に輸入されるカムリは、装備も充実して、450万円〜550万円に達するでしょう。

●トヨタ「タンドラ」

2026年以降に輸入を開始する北米生産のトヨタ車で、最も個性的な車種が「タンドラ」です。ピックアップトラックですが、後席を備えたダブルキャブで、全長は約6m、全幅も約2mと大柄です。

エンジンは3.4リッター V型6気筒ターボでハイブリッドも用意。価格はランドクルーザー300よりも高く、900万円〜1000万円に達するでしょう。

●日産「エルグランド」

日産は、4代目となる新型「エルグランド」を投入する予定です。

ライバル車のトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」に相当するラージサイズの高級ミニバンですが、新型モデルは、全高を現行型よりも160mm高い1975mmに設定し、全幅も45mm広がるので堂々としたスタイリングを採用します。

フロントマスクは日本の伝統工芸とされる「組子」の手法でデザインされ、個性的に仕上げとしました。

ボディサイズの拡大と併せて車内も広がり、特に3列目の居住性が向上。足元空間が広がり、床と座面の間隔も適度に確保するため、着座姿勢も快適になるでしょう。

3列目の格納方法も、従来の背もたれを前側に倒す方式ではなく、左右に跳ね上げる一般的なタイプになり、使い勝手を改善。

パワーユニットは第3世代のe-POWERを搭載し、発電用1.5リッターターボエンジンは、高効率な一定の回転数で回します。燃料消費量を抑える一方、モーターは強力で、ガソリンエンジンに置き換えると4リッターから5リッターの排気量に相当します。

駆動方式は後輪をモーターで駆動するe-4ORCEになり、走りの良さでライバル車のアルファードに対抗します。

第3世代のe-POWERとe-4ORCEを全車に搭載して安全装備も充実させるため、価格は540万円〜900万円に達するものと思われます。

なお2027年の後半から2028年に掛けて、AIを使った進化版のプロパイロットも追加されます。運転支援機能ですが街中での作動が可能で、自動運転ではありませんが、それに近い正確な制御を行います。

●日産「キックス」

2026年6月〜8月頃には、コンパクトSUVのキックスがフルモデルチェンジする予定です。既に海外で販売されており、外観は天井を後方に向けて下降させた5ドアクーペ風に一新されます。

パワーユニットはe-POWERですが、設計は新しく、発電用エンジンも1.4リッターから1.5リッターへと拡大されます。

安全装備なども含めて、メカニズムや装備が全般的に向上するため、価格は340万円〜370万円くらいになるでしょう。

SUVのラインナップが充実＆海外メーカー初の軽自動車も!?

●ホンダ「CR-V e：HEV」

現行「CR-V」は、燃料電池車のe：FCEVのみを設定してきましたが、ハイブリッドのe：HEVも加わります。

パワーユニットは2リッター直列4気筒エンジンを使ったe：HEVで、グレードは上級タイプとされるスポーティな「RS」が展開されます。

ホンダ新型「CR-V e：HEV」

装備は充実しており、本革シートやBOSEプレミアムサウンドシステムなどを全車に標準装着。

2025年12月12日より先行予約が開始されており、販売店によると、価格は512万2700円から577万9400円となるようです。

納車は2026年2月26日から開始されます。

●マツダ「CX-5」

フルモデルチェンジして登場する新型「CX-5」（3代目）は、全長4690mm×全幅は1860mm×全高は1695mmへとボディが拡大され、後席の足元空間と荷室長が現行型以上に広がります。

パワーユニットは、2.5リッター直列4気筒マイルドハイブリッドで、2027年には新開発されたスカイアクティブZを搭載するストロングハイブリッドも加わる予定です。

その代わり国内で販売されるCX-5の過半数を占めるクリーンディーゼルターボは廃止されます。

新型CX-5の価格は、ガソリンエンジン車が値上げされ、現行モデルのディーゼル車と同等になると思われます。つまりベーシックなグレードが330万円くらい、中間グレードが350万円〜360万円、上級グレードは400万円を超えでしょう。

●スバル「トレイルシーカー」



スバルは2026年春には、エンジンを搭載しない純粋な電気自動車のトレイルシーカーを発表します。

ボディサイズは全長が4845mm×全幅は1860mmのラージサイズで、ボディはワゴンとSUVを融合させたデザインです。

駆動方式は前輪駆動の2WDと４WDを設定。後輪用のモーターは前輪と同じ167kWだから、4輪の駆動力制御も綿密に行われ、安定した走行が可能となっています。

●三菱「パジェロ」

三菱はSUVのイメージが強いメーカーですが、今は悪路向けの車種がありません。そこで伝統のパジェロを復活させます。

次期パジェロは「トライトン」のシャシや4WDシステムを使って開発されます。

エンジンもトライトンと同じ2.4リッター直列4気筒クリーンディーゼルターボで、実用回転域の駆動力は4.5リッターのガソリンエンジンに相当します。

価格帯は530万円〜700万円前後で、トライトンと同程度です。ライバル車のトヨタ「ランドクルーザー250」を意識した価格設定ともいえます。

●BYD「ラッコ」

輸入車では、中国メーカーのBYDが輸入するラッコが注目されます。軽自動車サイズの電気自動車です。海外メーカーが、日本向けに軽自動車を専用開発するのは未曾有のことです。

しかもラッコは全高が1700mmを上まわり、後席側のドアをスライド式にしたスーパーハイトワゴンですから、好調に売れる可能性があります。

ベーシックなグレードは、1回の充電で240km前後を走行できて、予想価格は249万円（国の補助金額を30万円と想定すれば実質価格は219万円）くらいでしょう。

上級グレードは1回の充電で340kmを走行できて、予想価格は299万円（実質価格は269万円）といった設定になると思われます。