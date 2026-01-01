TBS安住紳一郎アナ、第1子誕生を元旦・富士山上空から生報告「実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1月1日、同局『THE TIME,』（前6：00）に生出演し、第1子誕生を報告した。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
安住アナは、羽織袴姿でヘリコプターに乗り込み、富士山上空から初日の出を実況生中継。元旦からの出演となった。
その中で「初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から一つ、皆さまに報告があります」と切り出した。
そして、「実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました。3288グラム、女の子が生まれまして」とさらりと発表した。スタジオは「えーッ？」「えっ？えっ？」と驚くばかり。
「おめでとうございます！」と祝福され、安住アナは「これからも仕事を一生懸命取り組んでいきたいと思っています」と真摯に語った。
安住アナは、1973年8月3日生まれ、北海道出身。明治大学文学部卒業。1997年、TBSに入社。バラエティー番組『ぴったんこカン・カン』の司会、『情報7days ニュースキャスター』のメインキャスターなどTBSの看板アナウンサーとして活躍。同局系『THE TIME，』などで進行役を務め、同局ラジオでは『安住紳一郎の日曜天国』に出演している。2024年1月、元フリーアナウンサーの女性との結婚を発表した。
