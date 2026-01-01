ばん馬に乗れるイベント（昨年の様子、県川崎競馬組合提供）

神奈川県川崎競馬組合は１日から４日まで、川崎競馬場（川崎市川崎区）で「正月競馬」を開催する。重賞レース「川崎マイラーズ」（３日）などのレースのほか、家族向けイベントや正月らしいプレゼントで新春気分を盛り上げる。

正月競馬は年間で最も来場者が多く、昨年は４日間で４万人が訪れた。川崎競馬にとって新規のファン層を広げる好機だけに、期間中は１階カウンターの初心者向け相談室「川崎のミカタ」も連日開設する。

また来場者には、競馬ファンに人気の南関東４競馬場カレンダー（川崎、大井、船橋、浦和）の２０２６年版をプレゼント。各開催日に先着順で贈呈する。このほか川崎大師名物の「開運だるま」も、未確定馬券を提示した人の中から抽選でプレゼントする。

家族向けには、２日と３日に北海道帯広市で開催される「ばんえい競馬」のＰＲとして、ばん馬の背中に乗って写真撮影したり、ニンジンを与えたりできる企画も開催する。

同組合は「今年は午（うま）年。川崎大師の初詣帰りに寄ってレースで運試しをしたり、競馬場の目の前を走る箱根駅伝観戦後に立ち寄ったりして楽しんでほしい」と話している。１〜３日は午前１０時、４日は午前９時２０分開門。詳しくは同競馬場のホームページ。