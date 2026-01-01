【挑戦】高校教師になった金メダリスト 社会人1年目の瀬戸勇次郎選手 生徒たちと走り出す 特集【キャッチ】
特集「キャッチ」です。2024年のパリパラリンピック柔道で、金メダルを獲得した福岡県糸島市出身の瀬戸勇次郎選手が今、地元・糸島市の高校で先生として教壇に立っています。社会人1年目の金メダリストの新たな挑戦です。
■糸島高校・瀬戸勇次郎 教諭（25）
「おはようございます。」
2025年の春から福岡県立糸島高校で働く瀬戸勇次郎さん（25）。去年のパリパラリンピックで柔道の男子73キロ級に出場し、金メダルを獲得しました。
金メダリストが次に挑むのは、中学生の頃から目指していた教育の世界です。
■瀬戸さん
「そもそも学校が好きだったのもありますが、生徒の隣に立って一緒に走れるような、一緒に前に進んでいける教員でありたいと思っています。」
社会人1年目。1年生の副担任として、保健体育を教えています。
瀬戸さんは生まれつき、明るい色とまぶしさを苦手とする色覚の異常があり、視力はおよそ0.05です。
視覚に障害のある人の見え方を再現できるツールで瀬戸さんの視界をのぞいてみました。
全体的にぼやけていて、さらに白い部分のように中心が一部、欠けています。
■生徒
「気をつけ。礼。」
週に2コマある保健の授業で教壇に立ち、生徒たちと向きあいます。
■瀬戸さん
「いろいろな観点から分析して、その人に応じた支援を行うのが、この精神疾患の治療の一番、前提の部分となります。」
授業では、教科書のほかにタブレットを使います。教科書の要点をまとめた資料をタブレットに映すことで、板書せずに授業を進めることができます。
クラス合同で行う体育の授業は、複数の先生と担当します。瀬戸さんが指導する際は、周りの先生が見えないところへの配慮を心がけてくれています。
この日は持久走です。声援で生徒たちを後押しします。
■瀬戸さん
「頑張れ、ラストラスト！最後、全力！」
『目標は20分で5キロ。次、がんばりましょう』
先生として堂々とした仕事ぶりの瀬戸さん。実は、少し苦手なこともあります。
■瀬戸さん
「生徒とのコミュニケーションは自分自身、非常に課題だなと思っている部分。なかなか見えづらいところもあって、生徒の名前と顔が一致しづらいこともあります。」
生徒とのコミュニケーションは積極的にと心がけています。
■瀬戸さん
「どうするん、これ。掃除してないだろ。いつもサボっているのが放送されてしまうぞ。」
■生徒
「いや、僕やってましたよ。」
ちょっとした趣味が会話の糸口になることもあります。
コツコツ集めているというネクタイピンです。動物などユニークなデザインのものがそろいます。
■瀬戸さん
「最近、こういうのを着けているのが生徒にバレはじめたので、時々、きょうは何を着けていますかって聞いてくれる子がいます。」
■1年生
Q.瀬戸さんはどんな先生ですか？
「雷山登山という行事で、みんなが登れない時も瀬戸先生が1人ずつ手を引っ張って登らせてくれて、みんなのことを一番に考えてくれているなと思います。」
瀬戸さんと同じクラスを担当する先輩教諭も。
■糸島高校・三笘理恵 教諭
「一番感心しているのは、ホームルームのあとに一番最後まで残って（生徒たちを）観察しているんですよ。なかなかそういう先生はいらっしゃらないから、よく見てくれているなと思って助かっています。」
放課後、柔道部の練習場に姿を見せた瀬戸さん。もう1人の顧問と2人で部活の指導にあたっています。
部員は、わずか4人。ここ数年、少ない状態が続いています。
■瀬戸さん
「少ないことは事前に分かっていたので、どうにかして増やしていきたいなとは思っています。」
■柔道部員
「教え方も上手で、分かりやすく言ってくれるので助かっています。」
「普段、学校では親しみやすい先生で話しやすい感じですが、部活では柔道のことに真面目で、柔道が好きなんだろうなと思います。」
瀬戸さん自身も競技を続けています。慣れない先生の仕事や部活の指導に追われる日々。これまでのように十分な練習はできなくなりましたが、11月、国内の大会に出場し優勝しました。
■瀬戸さん
「柔道というもの自体、スポーツもそうだし部活もそうですが、人生を豊かにするためのものなので、（生徒たちには）広い分野で役立つ資質を身に付けてほしいと思っています。」
■瀬戸さん
Q.教師の仕事について
「体力的に追い込まれているかといったらそんなことないですし、精神的に追い込まれているかと言われたら断然、柔道の方がきつかった。勝てなかった時などを思い出すと、絶対その時の方がつらかったのですが、なんでしょうね、このしんどさは。」
そんな時、自分を奮い立たせるのは金メダリストという経験です。
■瀬戸さん
「継続することの重要性は、パリ（オリンピック）の前、1年間にすごく強く再認識できた部分なので、まずは続けてみないことには。それが正しいか分からないですが、とりあえずはやってみようと。」
子どもたちの成長に寄り添う先生になりたい。これまで自分に向き合い続けた金メダリストは今、生徒たちと共に走り出しています。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月17日午後5時すぎ放送