特集「キャッチ」です。2024年のパリパラリンピック柔道で、金メダルを獲得した福岡県糸島市出身の瀬戸勇次郎選手が今、地元・糸島市の高校で先生として教壇に立っています。社会人1年目の金メダリストの新たな挑戦です。

■糸島高校・瀬戸勇次郎 教諭（25）

「おはようございます。」



2025年の春から福岡県立糸島高校で働く瀬戸勇次郎さん（25）。去年のパリパラリンピックで柔道の男子73キロ級に出場し、金メダルを獲得しました。

金メダリストが次に挑むのは、中学生の頃から目指していた教育の世界です。



■瀬戸さん

「そもそも学校が好きだったのもありますが、生徒の隣に立って一緒に走れるような、一緒に前に進んでいける教員でありたいと思っています。」



社会人1年目。1年生の副担任として、保健体育を教えています。



瀬戸さんは生まれつき、明るい色とまぶしさを苦手とする色覚の異常があり、視力はおよそ0.05です。

視覚に障害のある人の見え方を再現できるツールで瀬戸さんの視界をのぞいてみました。



全体的にぼやけていて、さらに白い部分のように中心が一部、欠けています。

■生徒

「気をつけ。礼。」



週に2コマある保健の授業で教壇に立ち、生徒たちと向きあいます。



■瀬戸さん

「いろいろな観点から分析して、その人に応じた支援を行うのが、この精神疾患の治療の一番、前提の部分となります。」

授業では、教科書のほかにタブレットを使います。教科書の要点をまとめた資料をタブレットに映すことで、板書せずに授業を進めることができます。



クラス合同で行う体育の授業は、複数の先生と担当します。瀬戸さんが指導する際は、周りの先生が見えないところへの配慮を心がけてくれています。



この日は持久走です。声援で生徒たちを後押しします。



■瀬戸さん

「頑張れ、ラストラスト！最後、全力！」

『目標は20分で5キロ。次、がんばりましょう』



先生として堂々とした仕事ぶりの瀬戸さん。実は、少し苦手なこともあります。



■瀬戸さん

「生徒とのコミュニケーションは自分自身、非常に課題だなと思っている部分。なかなか見えづらいところもあって、生徒の名前と顔が一致しづらいこともあります。」

生徒とのコミュニケーションは積極的にと心がけています。



■瀬戸さん

「どうするん、これ。掃除してないだろ。いつもサボっているのが放送されてしまうぞ。」

■生徒

「いや、僕やってましたよ。」

ちょっとした趣味が会話の糸口になることもあります。



コツコツ集めているというネクタイピンです。動物などユニークなデザインのものがそろいます。



■瀬戸さん

「最近、こういうのを着けているのが生徒にバレはじめたので、時々、きょうは何を着けていますかって聞いてくれる子がいます。」



■1年生

Q.瀬戸さんはどんな先生ですか？

「雷山登山という行事で、みんなが登れない時も瀬戸先生が1人ずつ手を引っ張って登らせてくれて、みんなのことを一番に考えてくれているなと思います。」



瀬戸さんと同じクラスを担当する先輩教諭も。



■糸島高校・三笘理恵 教諭

「一番感心しているのは、ホームルームのあとに一番最後まで残って（生徒たちを）観察しているんですよ。なかなかそういう先生はいらっしゃらないから、よく見てくれているなと思って助かっています。」

放課後、柔道部の練習場に姿を見せた瀬戸さん。もう1人の顧問と2人で部活の指導にあたっています。



部員は、わずか4人。ここ数年、少ない状態が続いています。



■瀬戸さん

「少ないことは事前に分かっていたので、どうにかして増やしていきたいなとは思っています。」



■柔道部員

「教え方も上手で、分かりやすく言ってくれるので助かっています。」

「普段、学校では親しみやすい先生で話しやすい感じですが、部活では柔道のことに真面目で、柔道が好きなんだろうなと思います。」



瀬戸さん自身も競技を続けています。慣れない先生の仕事や部活の指導に追われる日々。これまでのように十分な練習はできなくなりましたが、11月、国内の大会に出場し優勝しました。



■瀬戸さん

「柔道というもの自体、スポーツもそうだし部活もそうですが、人生を豊かにするためのものなので、（生徒たちには）広い分野で役立つ資質を身に付けてほしいと思っています。」



■瀬戸さん

Q.教師の仕事について

「体力的に追い込まれているかといったらそんなことないですし、精神的に追い込まれているかと言われたら断然、柔道の方がきつかった。勝てなかった時などを思い出すと、絶対その時の方がつらかったのですが、なんでしょうね、このしんどさは。」



そんな時、自分を奮い立たせるのは金メダリストという経験です。



■瀬戸さん

「継続することの重要性は、パリ（オリンピック）の前、1年間にすごく強く再認識できた部分なので、まずは続けてみないことには。それが正しいか分からないですが、とりあえずはやってみようと。」



子どもたちの成長に寄り添う先生になりたい。これまで自分に向き合い続けた金メダリストは今、生徒たちと共に走り出しています。



