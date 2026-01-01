ＩＭＭ通貨先物１２月２３日主要国通貨　円が買い越しに転じる
円　1223枚の買い越し 4165枚増加し買い越しに転じる
ユーロ　159891枚の買い越し 14988枚の買い越し増
ポンド　41199枚の売り越し 7299枚の売り越し減
スイスフラン　43989枚の売り越し 5082枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　4021枚の売り越し 574枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ１２月２３日主要国通貨　円の売り越し減少
円　82973枚の売り越し 3184枚の売り越し減
ユーロ　29098枚の買い越し 3018枚の買い越し増
ポンド　23092枚の買い越し 5788枚の買い越し増
スイスフラン　3706枚の売り越し 739枚の売り越し減