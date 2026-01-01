ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円が買い越しに転じる ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円が買い越しに転じる

ＩＭＭ通貨先物１２月２３日主要国通貨 円が買い越しに転じる

円 1223枚の買い越し 4165枚増加し買い越しに転じる

ユーロ 159891枚の買い越し 14988枚の買い越し増

ポンド 41199枚の売り越し 7299枚の売り越し減

スイスフラン 43989枚の売り越し 5082枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 4021枚の売り越し 574枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ１２月２３日主要国通貨 円の売り越し減少

円 82973枚の売り越し 3184枚の売り越し減

ユーロ 29098枚の買い越し 3018枚の買い越し増

ポンド 23092枚の買い越し 5788枚の買い越し増

スイスフラン 3706枚の売り越し 739枚の売り越し減

