【1週間コーデ】12／23(火)～12／27(土)最新ファッションをピックアップ♡

12／23(火)公開：モデル・井上麻衣サン／34歳 (174cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第396弾♡ 2025年最後の投稿になります！ 冬のおしゃれが楽しくなるこの時季、リアルに真似したくなる着こなしを3スタイル厳選してお届け。4Wayダウンで魅せる甘辛モノトーン、ブラウン×ホワイトの洗練ツートーン、そして黒を軸にした上品モードまで、それぞれの個性とバランス感が光るコーデが登場します！ 小物使いの工夫や足元バランスなど、日常に取り入れやすいポイントも満載。今すぐ冬のワードローブ更新の参考に♡

4Wayダウンが冬映え確定の

甘辛モノトーンで最高の美バランス♪

「今日は“ちょい甘”なモノトーンが気分です♡ 主役は4Wayでアレンジできるダウン(TREFLE＋1)。白のトップスをのぞかせて明るさを足しながら、白ファーベスト(pois)を重ねて上品さもプラスしました。ボトムはバルーンスコート(DONOBAN)で丸みのあるシルエットにして、上半身をコンパクトに見せたのがこだわり。あとは、CHANELのデニムバッグでアクセントを効かせつつ、黒のロングブーツ(ZARA)で冬っぽさを意識して、白黒オンリーでまとめています♪」

◾️4Wayダウンジャケット 約\60,000 / TREFLE＋1

◾️ファーベスト 約\20,000 / pois

◾️バルーンスコート 約\10,000 / DONOBAN

◾️デニムハンドバッグ 約\800,000 / CHANEL

◾️ロングブーツ 約\9,000 / ZARA

◾️パール付きロングネックレス 約\15,000 / sheriche

◾️ゴールドブレスレット / 4℃

◾️ダブルフィンガーリング 約\20,000 / sheriche

◾️ワンデーアキビューディファインモイスト ヴィヴィッドスタイル(カラコン) / ACUVUE®

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

12／25(木)公開：ピラティスインストラクター・前谷楓サン／27歳 (166cm)

ブラウンの温もりとホワイトの

透明感が◎なスタイル美人ツートーン♪

「今日はブラウン×ホワイトで、やわらかいムードにまとめました。メインは、きれいなシルエットが魅力のロングコート(BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS)。さっと羽織るだけでこなれた雰囲気になります☆ 中はショート丈のニット(SHEIN)で腰位置を高く見せて、ワイドシルエットの白パンツ(GRL)と合わせて縦ラインを強調。ハイウエストなので自然と脚長に見えるんです。バッグ(SHEIN)も淡いトーンでまとめつつ、足元はふかっとした厚底ムートン(SHEIN)にして、冬らしいあたたかさもプラスしています♡」

◾️ベルト付きロングコート 約\45,000 / BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

◾️クロップドトップス 約\2,000 / SHEIN

◾️ハイウエストワイドパンツ 約\2,000 / GRL

◾️ハーフムーンバッグ 約\3,000 / SHEIN

◾️ムートンショートブーツ 約\3,000 / SHEIN

◾️ネックレス 約\2,000 / SHEIN

◾️靴下 約\200

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

12／27(土)公開：フリーモデル・青木優香サン／28歳 (166cm)

黒の強さとミニ丈の軽さで魅せる

上品モードな装いがNEWS♡

「ヘビロテしているMAISON SPECIALのアウターは、実はリバーシブル！ 気分によって表情を変えられるし、ゆったりしたサイジングが今っぽくてお気に入りです。重くなりすぎないよう、インナーはデコルテ開きニット(SHEIN)を選んで鎖骨をチラ見せ♡ ボトムはお気に入りブランド“’S MAX MARA”のミニスカにしました。ミニ丈でも大人っぽく着られていい感じ☆ 小物は黒で引き締めてミニバッグ(GASTON LUGA)と、脚のラインをひろってくれるタイトなブーツ(R&E)で、スタイルアップを意識したんです♪」

◾️ロングブルゾン 約\35,000 / MAISON SPECIAL

◾️デコルテ開きニットトップス 約\2,000 / SHEIN

◾️チェック柄ミニスカート 約\50,000 / ‘S MAX MARA

◾️ミニハンドバッグ 約\12,000 / GASTON LUGA

◾️ロングブーツ 約\15,000 / R&E

◾️イヤリング 約\1,500

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、2025／12／30(火)～2026／1／3(土)のコーディネートをご紹介します！

今回も、毎日のスタイリングにすっとなじむリアルなオシャレコーデを3つご紹介しました♡ 肩ひじ張らずに取り入れられて、手持ちアイテムとも合わせやすい着こなしばかり。来週も、トレンド感と実用性を意識したリアルコーデを3つお届けします！ 次回もぜひチェックして、日々のコーディネートのヒントにしてくださいね♪