＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「就職活動『親子の意識のギャップ』はどうなっているのか？」を4回に分けて転載したものです。

就活の初めの一歩であり、選考そのものでもあるインターンシップ（※）。大事なイベントでありながら、その実態はさまざまで、どう取り組むべきか悩む場面も多い。アンケート企画第3弾はインターンシップをテーマにオールウェイズ代表・就活コーチの廣瀬泰幸氏に話を聞いた。（取材・文／編集部 イラスト／PIXTA）

実は本選考より難しかった!?

インターンシップへの参加

9割近い学生が参加したインターンシップだが、1日のみが一番多く約65％。全体の参加社数は1〜3社が約29％に対し、9社以上が約23％と二極化している。

「インターンシップは1日から2週間以上のものまであり、単なる企業説明会から選考につながるものまでさまざま。参加人数が限定される分、本選考よりもエントリーしづらいという厳しさがあります」（オールウェイズ代表、就活コーチの廣瀬泰幸氏・以下同）

数をこなして修正を重ねるために

志望業界は何度も挑戦したい

アンケートを見ても、10社以上落選した人が約31％と、インターンシップへの参加は簡単なものではないことが分かる。

しかし、たとえ志望企業ではなくても、同じ業界ならば積極的に参加すべきだと廣瀬氏は言う。

「数をこなすうちにどんどん慣れていきますし、多様なフィードバックを受けていくうちに、自分の魅力や見せ方についても修正していけるようになる」

アンケート結果を見ても仕事の内容を重視する学生は多い。同じ業界ならば仕事の内容はさほど変わらない。積極的に参加できるよう挑戦を続けていきたいところだ。

※多様なプログラム形態を便宜上インターンシップとまとめて記載しています。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）