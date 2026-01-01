RIZIN¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª´Ú¹ñ³ÊÆ®µ»¤Î·ãÆ®¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ëÈþ¤·¤¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á
Âç¤ß¤½¤«¤ÎËÜÆü¡Ê12·î31Æü¡Ë¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÈþ½÷¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢»Ïµå¼°¤Ç¾×·â¤Î¡ÈÂçÃÀ³«µÓ¡É
Ä«ÁÒÌ¤Íè¤È¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤Û¤«¥é¥¤¥Èµé¡¢½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤Î5Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃíÌÜ¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢Ç¯Ëö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÇ®Àï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢RIZIN¥¬¡¼¥ë¤À¤í¤¦¡£
2025Ç¯¤ÎRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Ï¡¢±þÊçÁí¿ôÌó400¿Í¤«¤é3ÅÙ¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿11¿Í¤Ç³èÆ°¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢27Æü¤Ë½ÂÃ«¤Ç²óÏ©¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë³¹Æ¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¤òºÌ¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖROAD FC¡×¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖROAD¥¬¡¼¥ë¡Ê¥í¡¼¥É¥¬¡¼¥ë¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°µ´¬¤ÎÈþËÆ¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ïº£·î12Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¡ÖROAD FC 075¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¤Î¡ÖROAD¥¬¡¼¥ë¡×¤òº£²ó¡¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¥¢¥ó¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó
¥¢¥ó¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó16Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢2024Ç¯¤«¤é¡ÖROAD¥¬¡¼¥ë¡×¤òÌ³¤á¤ë¡£174cm¤ÎÄ¹¿È¤È´°àú¤ÊS¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
²¹¸ü¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ë²ñÏÃ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖROAD¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖCJ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¡ÖG-STAR¡×¡Öµþµ¦¹ñºÝ¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¦¥·¥¢
¥¢¥ó¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯2024Ç¯¤«¤é¡ÖROAD¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¤¡¦¥·¥¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Ìó13Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ç¥ë·ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¡£170cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ë20¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¶ËºÙ¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¶þ»Ø¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹Èþ½÷¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£
ÍÌ¾±Ç²è¡Ø¥¥ã¥Ã¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦ÍÅ±ð¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£Èà½÷¤â¡ÖROAD¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖCJ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¡ÖG-STAR¡×¡Öµþµ¦¹ñºÝ¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·ã¤·¤¤Ç®Àï¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ëÈþ¤·¤¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î¹¶ËÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤À¡£