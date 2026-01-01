SixTONES、小栗旬やYOSHIKIらと“サイズの大晩餐会”を開催！『GOスト』でガチンコ勝負

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』が、1月1日18時から放送される。

■ゆるキャラ日韓戦にも大注目

SixTONES憧れの俳優・小栗旬が『GOスト』に初参戦。番組名物「サイズの晩餐」でSixTONESと元日夜からガチンコ勝負。エアホッケーのパックは青いニベア缶に入るのか…？ 入らないのか？ 究極2択に答えるはずが、なぜか白熱のエアホッケー戦に発展。さらに、スタジオに乱入した“映画泥棒”を小栗旬が緊急捕獲。紐で縛ってバスケットゴールに通せるのか？

他にも、お正月にふさわしいスペシャル問題が続々。お天気キャラ“そらジロー”が初の海外遠征へ。お隣韓国で、最新ロボと雪上50メートル走に挑む。雪走行対応の韓国最新デリバリーロボ相手に、足元に難アリのそらジローは勝てるのか!? ゆるキャラ日韓戦にも大注目。

SixTONESのデビュー曲「Imitation Rain」をプロデュースしたYOSHIKIが『GOスト』に初降臨。プライベートも謎に包まれた超大物アーティストは、身近なモノの“サイズ感覚”を持っているのか？ ペットボトルの飲み口に碁石は入るのか？ ワイン瓶の注ぎ口に蛍光サイリウムは入るのか？ そして…YOSHIKIが演奏する1億円のピアノの下を激動ロデオマシーンは通るのか？ スタジオでワインの利き酒をするYOSHIKIからまさかの「GACKTは来ないの？」発言が飛び出す前代未聞の展開に。初共演の出川と伝統芸“熱々おでん”で衝撃映像が…。

元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋の関取6人衆が大集結。さらに、俳優・山本耕史、倉科カナも参戦し、番組史上初の名探偵コナンが出題する超難問“サイズの晩餐”に挑む。

元メジャーリーガー・松坂大輔がバットをあの穴に…卓球五輪銀メダリスト・平野美宇が羽子板の羽をあの器に…2025年ゴルフ賞金女王・佐久間朱莉がエスプレッソカップにゴルフボールをチップイン…？ 豪華アスリートの夢の競演＆ミラクルプレー連発は必見だ。

日本テレビ系『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』

01/01（木）18:00～21:00

