◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は31日、2回戦の16試合が開催されました。

前回大会王者の前橋育英(群馬)などのシード校も2回戦から登場しました。しかしその前橋育英は、神戸弘陵学園(兵庫)相手に1-2で敗戦。連覇の夢は初戦で阻まれる結果となりました。

2回戦屈指の好カードとなった青森山田(青森)と大津(熊本)の一戦は、後半に2得点した大津が勝利。青森山田に4点差で敗れた第100回大会決勝のリベンジを果たしました。

高川学園(山口)と帝京長岡(新潟)の試合は劇的な展開。帝京長岡が2点ビハインドの後半アディショナルタイムに2得点し、勝負の行方はPK戦へ。ここで帝京長岡のGK仲七璃選手が5人目のキックを止め、土壇場からの逆転勝利を飾っています。

次戦の3回戦8試合は2日に開催。劇的勝利の帝京長岡vs昌平(埼玉)、鹿島学園(茨城)vs堀越(東京A)の関東勢対決、前回準優勝の流通経済大柏(千葉)vs大分鶴崎(大分)などのカードが組まれています。

▽2回戦 結果

神戸弘陵学園(兵庫) 2-1 前橋育英(群馬)

尚志(福島) 2-1 山梨学院(山梨)

帝京長岡(新潟) 2-2(PK 4-3) 高川学園(山口)

昌平(埼玉) 4-0 高知(高知)

神村学園(鹿児島) 6-0 東海学園(愛知)

水口(滋賀) 3-1 広島皆実(広島)

聖和学園(宮城) 3-1 徳島市立(徳島)

日大藤沢(神奈川) 2-0 岡山学芸館(岡山)

東福岡(福岡) 6-0 秋田商(秋田)

興國(大阪) 1-1(PK3-1) 浜松開誠館(静岡)

鹿島学園(茨城) 1-0 金沢学院大附(石川)

堀越(東京A) 9-0 宇治山田商(三重)

富山第一(富山) 3-0 佐賀東(佐賀)

大津(熊本) 2-0 青森山田(青森)

大分鶴崎(大分) 1-0 奈良育英(奈良)

流通経済大柏(千葉) 3-0 米子北(鳥取)

▽3回戦 対戦カード

神戸弘陵学園(兵庫) - 尚志(福島)

帝京長岡(新潟) - 昌平(埼玉)

神村学園(鹿児島) - 水口(滋賀)

聖和学園(宮城) - 日大藤沢(神奈川)

東福岡(福岡) - 興國(大阪)

鹿島学園(茨城) - 堀越(東京A)

富山第一(富山) - 大津(熊本)

大分鶴崎(大分) - 流通経済大柏(千葉)