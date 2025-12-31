Googleの各種サービスを使用するのに必要なGoogleアカウント。この登録メールアドレスの変更が可能になります。

Googleアカウントにおいてメールアドレスは命。今回の仕様アップデートで、Googleアカウントに紐づく各種サービスの履歴を失うことなく、別のアドレスへと変更ができるようになります。これ、若かりし頃に作ったアドレスで登録したままでアドレス変えたいのに…とずっとヤキモキしていた人には朗報ですね。

gmail.comからgmail.comへ

Googleアカウント登録アドレスが変更できるのは、基本はGメールからGメール。つまり、@gmail.comアドレスから@gmail.comアドレスへの変更になります。前に登録していた@gmail.comアドレスはアカウントの予備アドレスとして登録が継続されます。

@gmail.comで登録のアカウントを@gmail.com以外のアドレスへ変更することもできますが、その場合、手持ちの@gmail.comを削除する必要ありとのこと。

Googleアカウント登録アドレスの変更は、全ユーザーを対象に実施。ただし、公開は順次配布なので、しばらくはできる人・できない人が混在することになります。自分のGoogleアカウントの「個人情報」＞「Google アカウントのメールアドレス」の項目に「Google アカウントのメールアドレスの変更」が表示されている人は、仕様変更済みユーザーになります。

登録アドレスで変更で問題発生のリスクもあると公式が注意を促しているので、変更したい人はどんな問題が想定されるのか、事前にすべきことは何か、しっかり公式ページから確認しておきましょう。

Source: Google via Gizmodo US