愛犬ポチが亡くなっても、、、おじいさんが散歩を続ける『深い理由』に「胸が熱くなる」

いつも愛犬ポチと散歩するのが日課だった、近所のおじいさん。しかし、ポチが亡くなり、おじいさんの姿をパタリと見かけなくなってしまいました。数カ月後、再び1人で歩き始めたおじいさん。その理由とは……？ 友人が、体験談を語ってくれました。

おじいさんと老犬の優しい時間

近所に住むおじいさんの話です。

おじいさんはいつも決まった時間の朝晩、愛犬の柴犬ポチと散歩していました。

私は顔を合わせると「おはようございます」という仲。

以前話したときに、「ポチはもう年寄りだ」と聞きました。高齢な分、ポチは穏やかで、吠えたりはしゃいだりしません。

私は動物が苦手ですが、ポチはかわいいなぁとほのぼの2人の散歩を眺めていました。

1人で歩くおじいさん

それから数カ月、おじいさんが1人でいつもの時間に散歩することが増えました。

私は変わらず「おはようございます」と挨拶を交わしていました。

そしてあるとき「ポチはどうしたんですか？」と聞いてみると、「足腰が弱って、最近はあまり散歩は行きたがらなくて」と教えてくれたのです。

「そうなんだ」と思いつつ、1人で歩くおじいさんの背中に、どこか寂しさを感じていました。