駐車場の茂みで寄り添う『2匹のやせ細った子猫』を発見→保護した結果……まさかの展開に「素晴らしい話で涙が出た」「救ってくれてありがとう」
駐車場の茂みで寄り添う2匹の子猫。保護の様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は2万1000を超えるいいねを獲得し「お顔から幸せが伝わってきます」「運命ってこう言う事だと思った」「見てて幸せになりました」といったコメントが集まっています。
【写真：駐車場の茂みで寄り添う『2匹のやせ細った子猫』を発見→保護した結果……まさかの展開】
茂みにいた子猫たち
TikTokアカウント「まいける」に投稿されたのは、2匹の子猫の保護から成長の様子です。お店の駐車場の茂みに2匹の子猫がいるのを発見した投稿者さん。
子猫たちは体調を崩しているのか、目やにがいっぱいついていたそうです。お店の人に聞いたところ、2日くらい前に突然現れたのだそう。母猫も近くにいないため、捨てられた可能性があるそうです。
ケアしてもらい元気に
子猫たちを捕獲すると、十分に食べられなかったのかガリガリだったといいます。あの場所で、一生懸命耐えていたと思うと胸が締め付けられます。猫風邪もひどかったため里親募集よりも治療を優先することに。
投稿者さんのケアによって、子猫たちは元気になってきましたが、里親希望者さんが現れなかったのだそう。
投稿者さんは、おうちにたくさんの先住猫ちゃんや他の動物たちも多くいるため「このまま我が家の猫になるかも」と予感していたそうです。
本当の家族に
「ひじき・もずく」ちゃんと名前をつけてもらい、先住猫ちゃんたちとも仲良くなった2匹。体が大きくなり、貫禄もでてきたところで、里親募集をやめて正式に投稿者さんの家族になったのだそう。
偶然の出会いから始まった物語は、愛情あふれる最高の結果となりました。
投稿には「いい人に保護されて本当によかった！！！」「優しい方に巡り会えてよかったです！」「ネコが貴方を選んだと思います！」といったコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「まいける」では、他にもたくさんの動物たちの日常や、おうちのDIYの様子などが紹介されています。
写真・動画提供：TikTokアカウント「まいける」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。