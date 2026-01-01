駐車場の茂みで寄り添う2匹の子猫。保護の様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は2万1000を超えるいいねを獲得し「お顔から幸せが伝わってきます」「運命ってこう言う事だと思った」「見てて幸せになりました」といったコメントが集まっています。

茂みにいた子猫たち

TikTokアカウント「まいける」に投稿されたのは、2匹の子猫の保護から成長の様子です。お店の駐車場の茂みに2匹の子猫がいるのを発見した投稿者さん。

子猫たちは体調を崩しているのか、目やにがいっぱいついていたそうです。お店の人に聞いたところ、2日くらい前に突然現れたのだそう。母猫も近くにいないため、捨てられた可能性があるそうです。

ケアしてもらい元気に

子猫たちを捕獲すると、十分に食べられなかったのかガリガリだったといいます。あの場所で、一生懸命耐えていたと思うと胸が締め付けられます。猫風邪もひどかったため里親募集よりも治療を優先することに。

投稿者さんのケアによって、子猫たちは元気になってきましたが、里親希望者さんが現れなかったのだそう。

投稿者さんは、おうちにたくさんの先住猫ちゃんや他の動物たちも多くいるため「このまま我が家の猫になるかも」と予感していたそうです。

本当の家族に

「ひじき・もずく」ちゃんと名前をつけてもらい、先住猫ちゃんたちとも仲良くなった2匹。体が大きくなり、貫禄もでてきたところで、里親募集をやめて正式に投稿者さんの家族になったのだそう。

偶然の出会いから始まった物語は、愛情あふれる最高の結果となりました。

投稿には「いい人に保護されて本当によかった！！！」「優しい方に巡り会えてよかったです！」「ネコが貴方を選んだと思います！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「まいける」では、他にもたくさんの動物たちの日常や、おうちのDIYの様子などが紹介されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「まいける」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。