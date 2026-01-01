なんっっって可愛いのーーーッ♡【3COINS】乙女心をくすぐる「アニマルキーホルダー」

バッグや鍵などのアクセントになりそうな「アニマルキーホルダー」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 乙女心をくすぐるようなカラーやモチーフがあしらわれていて、持っているだけで気分が上がりそう。付けておけば目印になって探しやすくもなりそうです。今回はエンジェル風のアニマルや、レース衣装のウサギといった、完売前必見のキーホルダーをご紹介します。

ふわふわな質感の「エンジェルアニマルキーホルダー」

可愛いミニアニマルに、天使の羽があしらわれたキュートなこちら。少しふわふわとした質感で、触り心地の良さもうかがえます。淡い色のアニマルのみならず、星モチーフや、レース & リボンの小さなストラップ付き。ファンシーでガーリーな雰囲気が華やかです。価格は\330（税込）。

おめかし姿がたまらない！「レースウサギキーホルダー」

垂れ耳が特徴的なウサギのキーホルダー。繊細なレースの衣装をまとった可愛らしいビジュアルです。アクセサリーも身につけている、おめかし姿なところもポイント。ぬいぐるみのように存在感があり、荷物の目印にもうってつけです。価格は\550（税込）。衣装は着脱可能なので、手作りの衣装を用意して着せ替えを楽しむのもアリかも。

