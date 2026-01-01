子猫達がおやつのおねだりをする様子が可愛いと話題になっています。動画には「なんて可愛いおねだり」「あげるあげる！！ってなる可愛さ」等のコメントが寄せられ49万回以上再生されているようです。

【動画：おやつが欲しい2匹の子猫→飼い主さんを見つめて…何度でもあげたくなる『可愛すぎるおねだり』】

可愛すぎるアピール

TikTokアカウント「うにほたて」に投稿されたのは、ミヌエットの子猫のうにちゃんとほたてくんがおやつをおねだりする様子です。2匹は飼い主さんの目をまっすぐ見ておねだりをしてきたそう。

おやつが欲しすぎて、後ろ足で立ち上がったりジャンプをしたり、はたまた片方をふんでしまったりと全力でおやつが欲しいアピールをする2匹。可愛い鳴き声もあいまって、思わず何度でもおやつをあげたくなる可愛すぎるおねだりだったそう。

うにちゃんとほたてくんとの出会い

そんなうにちゃんとほたてくんはミヌエットの兄弟で2024年生まれなんだとか。飼い主さんはブリーダーさんの元にいる２匹と出会い、兄弟で仲良くしているのを見て、2匹一緒に連れて帰るかをかなり悩んだそう。

仲睦まじい2匹を離れさせたら可哀そうと思った飼い主さんは、2匹を同時にお迎えすることに。当初は男の子の子猫だけお迎えのつもりが、女の子のほうもお迎えすることにしたといいます。

幸せに暮らす2匹

お迎えしたうにちゃんとほたてくんは、一緒にご飯を食べて遊んだりと仲の良い姿を見せてくれたそう。テレビの上に2匹でよじ登って、映っているものにじゃれつく可愛いシーンも投稿されているようです。

兄弟一緒にお迎えされて幸せいっぱいの2匹、これからも可愛い姿でたくさんの人を癒してくれそうですね。

最初にご紹介した投稿は49万回以上再生され「なんて可愛いおねだり」「あげるあげる！！ってなる可愛さ」「こんなに可愛いかったら、あげすぎてしまう」等のコメントが寄せられ、可愛い2匹のおねだりに悶絶する声が多く寄せられていたようでした。

TikTokアカウント「うにほたて」では、ミヌエットの兄弟のうにちゃんとほたてくんの可愛い動画が投稿されています。2匹の仲良しな様子にも癒されると話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うにほたて」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。