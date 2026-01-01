【全文】永作博美インタビュー ″癒やし系″実力派女優にはターニングポイントとなった映画があった

流れに身を任せて

「若い頃は、″童顔″って呼ばれるのが嫌だったんですよ。大人っぽく見られないから、わざと濃いメイクをしたりしていたなぁ（笑）」

女優の永作博美（55）は当時を懐かしみながら、クシャッと可愛らしい笑みを浮かべた。

「でも今は、童顔って言われてもなんとも思わないですね。自然体のままなので、皆さんがそう思ってくれるならそれでいいかなって」

’89年にアイドルグループ『ｒｉｂｂｏｎ』で芸能活動を開始し、’95年放送のテレビドラマ『さんかくはぁと』（テレビ朝日系）で連ドラ主演デビュー。″永遠の童顔″という愛称を持つ名優は、’25年でキャリア37年目を迎えた。’26年２月６日公開映画『ほどなく、お別れです』では新人葬祭プランナーを演じる浜辺美波（25）の母親役を熱演。また、自身が主演を務める映画『あきらめません！』も公開予定と、現在も第一線で存在感を放っている。

そんな彼女の原点は、意外にも″風まかせ″な始まりだった。

「高校２年生の夏休みに、家のテレビで『オールナイトフジ女子高生スペシャル』（フジテレビ系）の告知が流れてきたんです。本当は『高校生クイズ』（日本テレビ系）に出たかったんですけど、友達が誰も付き合ってくれなくて（笑）。これなら一人で出られるから応募しました。あくまで″思い出づくり″のつもりだったんです」

一回きりの出演で終わるはずが、その後もテレビ局から連絡が届いた。

「『新しい番組どう？』ってたびたび連絡をいただいて。出演してみたら、また次、その次……って、気づいたら高校を卒業して『乙女塾』にいたんです（笑）。自分で選んだというより、流れに乗せられていった感じです」

『乙女塾』とは、当時フジテレビのバラエティ番組から生まれたタレント育成プロジェクト。そこから彼女は、アイドルグループ『ｒｉｂｂｏｎ』のメンバーに抜擢される。

「歌えるのは嬉しかったんです。でも同時に、19歳でアイドルは遅いよね……って自覚もあって。″最高の思い出じゃん！″って思いながら、永遠に続くものだとは信じていなかったです」

腰掛けのつもりはないが、執着もない。当然、周囲が永作を″本気じゃない子″として見ることもあった。

「『永作はどうせ辞めるでしょ』って、現場で思われてたし、言われてた（笑）。でもあの頃の私には精一杯だったんです。周りは『（アイドルを）やりたい！ やりたい！』と燃えていたけど、私はどうしてもその温度に合わせられなかった。メイクも服も興味ないし、″こう答えるのが正しい″みたいな正解もわからなくて。周りが求める返しが、本当にわからない。だから、好きなことだけ言ってましたね（笑）」

この″ズレ″は、不器用さであると同時に、彼女の最大の魅力でもあった。

「今思えば『もうちょっと頑張れよ』って思うんですけど、でも当時の私はあれが全力。仕事をもらって、こなして、また次へ。続けるとか辞めるとか、そんな大きなことは考えていませんでした」

与えられた仕事に必死で取り組む日々。転機となったのは「舞台」との出会い。彼女が立っていたのは、あの『劇団☆新感線』の稽古場だった。

「’93年の『ＴＩＭＥＳＬＩＰ 黄金丸』という初演劇の時、どうやって逃げようかばっかり考えていました（笑）。事務所から『やらなきゃいけない』って言われても、芝居なんて全然わからないし……反抗心のほうが大きかったです」

演劇界でも指折りの熱量を誇る稽古場。そこに放り込まれた永作は、反発しながらも鍛え上げられていく。

「良く言えば面倒見がいいし、悪く言えばものすごく厳しい現場。でも、終わる頃には『お芝居って面白いのかも』って思えるほど達成感を得て……その流れでドラマ『陽のあたる場所』（’94年・フジテレビ系）の話をいただいたんです」

初めての本格的なドラマ出演となったこのオファーは、それまでの仕事とは明らかに″質″が違っていた。

「それまでは歌もバラエティも、自分の実力が認められたというより、事務所が持ってきた仕事をこなしていた感覚だったんですね。でも、ドラマは違った。初めて″外″から声がかかったという印象がすごく強くて。『あぁ、私のことを見てくれている人がいるんだ』って。それが本当に嬉しかったんです」

ビルの谷間にいた″私″

テレビドラマの世界へ足を踏み入れたが、最初は戸惑いの連続だった。「演じる」ことの意味が理解できず、演出にも違和感だらけ。それでも『劇団☆新感線』での経験と、現場の温かさに支えられ、なんとか役をこなしていく。

当時はまだ、アイドルが芝居をすることへの風当たりが強かった時代。あえてそのレッテルについて尋ねると、目を細めて「強かったと思いますね」と笑い飛ばした。

「でも、それって周りが気にしていただけで、個人的にはまったく気にならなかったんですよ。『それはそれ。これが私の通ってきた道だから』くらいで。何がダメなのかな？ って、思っていました」

実は彼女が悩んでいたのは、他者の評価とは別のことだった。

「20代後半くらいの時、『もう限界なのかも』って感じたことがありました。自分の芝居がつまらなくて。やっている本人が楽しくないのに、視聴者が楽しめるわけないじゃん、ってしばらく悶々としていたんです」

このまま続ける意味があるのか--。そんな閉塞感を抱えていた永作のもとに、一本の映画オファーが舞い込んだ。

「黒沢清監督の『ドッペルゲンガー』（’03年）という映画でした。ずっとテレビドラマの現場にいた私が、そこで初めてしっかり″映画の世界″に触れたんです。カメラとの距離感、芝居への入り方、撮影の仕方など、何もかもがドラマ撮影とは違っていて驚きの連続でしたね」

永作はそのときの衝撃を独特の言葉で表現する。

「それまでは、ずっとビルの谷間で芝居をやっていた感じだったんですよ。でも、急に″海の見える開けた場所″に立ったみたいになって。『あぁ、まだこの先があるんだ』ってわかった瞬間でした」

その実感は、確かな自信をもたらした。実績を積み重ねていくなか、代表作となる作品との出会いにも恵まれた。

’11年公開映画『八日目の蝉』で、永作は『第35回日本アカデミー賞』最優秀助演女優賞を受賞。演じたのは、不倫の末に愛人の赤ん坊（恵理菜）を誘拐し、４年間育ててしまうという罪深き女性・希和子。永作自身も当時、第１子を産んだばかりだった。

「台本を読むと、直感でカテゴライズされるんです。『これはやりたい』『やるべき』『やらなきゃいけない気がする』って。この作品はまさにその″やらなきゃいけない″のほう。気づいたらもう、そっちに道ができているような感覚でした」

だが、撮影は想像以上に過酷だった。相手は言葉の通じない赤ちゃんだ。

「赤ちゃんって、絶対思い通りにならないじゃないですか。泣いたり、眠ったり、急に笑ったり……。あの現場では『芝居』というより、思い通りにならない子供と一緒にいることしかできなかった……という表現が正しいかもしれません」

しかし、永作の″生(なま)の感情″が色濃くカメラに焼き付いた。

「私生活でも母親になったことで赤ちゃんを抱く感覚が自分の中にあったのは、本当に助かりました。もし触れていなかったら、赤ん坊に意識をとられ過ぎて行き詰まっていたと思います」

本作は各映画アワードを席巻し、キャリアに深く残る一本になった。実は、この物語には後日談がある。かつて希和子に育てられた恵理菜の幼少期を演じた子役・渡邉このみ（19）との再会を嬉しそうに回顧する。

「たしか２年くらい前だったかな、その少し前から急にこのみに会わなきゃって思ってて。そしたら誰かが『インスタグラムやってるよ』って教えてくれたので、私から役名でポンッとＤＭを送ったんです。そしたらすぐに、『はい。このみです！ 本当に永作さんですか？』って返事が届いて。そこから繋がったんですよ」

そして実際に会うと、感情は決壊した。

「共演した子役の子が、その後どう成長したのかって気になるんですよ。このみのことも気になっていたから顔を見た瞬間にもうダメで……涙が止まらなくなっちゃった。彼女もずっと、映画が終わってから今までのことを話してくれて。私はそれをずうーっと聞いてて、全部泣けちゃうんです。完全に母親目線でしたね（笑）」

後悔が少ない生き方

永作は私生活では２児の母親だ。彼女のリアルな日常生活は演技の骨格をより太くしてくれるという。

「怒る芝居って、ずっと難しいと思っていたんです。でも子供たちがいると、全然難しくない。『いくらでも怒れるわ、アタシ』って思う（笑）。感情の幅も、家族がいることで本当にたくさん教えてもらった。家族に関しては、″産物″しかないです。全部プラスに返ってきていますね」

さらに、最近はＳＮＳを通じて自分の言葉を発信することも多く、刺激を受けていると明かす。

「恐る恐る始めてみたけれど、意外と楽しんでます。書く時は『自分が一番美しいと思うところ』に落とすようにしています。美意識というより、単純に『美しい』かどうか。キラキラしてるほうがいいじゃないですか（笑）。世の中って、どこに行っても頑張っている人しかいないから、その人たちを応援したいだけなんです。私の言葉をたまたま見た誰かが、『明日も頑張ろう』って思えたら、最高です。些細なことでも、その日のプレッシャーに一回打ち勝っただけでも、ものすごいエネルギーになる。それこそ何万馬力も出るじゃないですか」

時には、その自由な発信が周囲をハラハラさせることもあるが……。

「たまに『これはどうなんだろう』って、ボーダーラインを探りながら書くこともあります。否定的な意見も致し方なし。生きてるし。事務所には『お願いしますよ〜』って注意されますけどね（笑）」

思案顔から一変、茶目っ気な顔へ--表情を変えながら滲(にじ)み出てくる愛嬌に、記者が思わず「どうしたら永作さんのように美しく年を重ねられますか？」と問いかけると、楽しそうに肩を竦(すく)めた。

「えー……そんなことないですよ〜。私もう55なんで（笑）。でも、真面目に答えるなら自然体でいることかな。若い頃は、周りの大人に″ダメな自分″のレッテルを貼られるのが怖くて素直に対峙せず、避けて生きてきた気がします。でも今は、仕事も人間関係も『できる』『できない』じゃなくて、その場できちんと対峙することを意識しています。そしたら昔より確実に楽に生きられているから。もちろん、ビビることもありますよ。でも後悔は少ない気がする。下手とか上手いがすべてでもないし。だから、ビビってもやり切って、それで納得するほうが楽しいかな。まだやりたいこと、いっぱいあるんです」

思い出づくりのために足を踏み入れた世界で、彼女はどこまでも自分に正直に生きていた。

『FRIDAY』2026年1月2日・9日・16日合併号より