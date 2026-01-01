衝撃42センチ差

今季米女子ゴルフツアーでプレーした20歳の馬場咲希（サントリー）が30日、異なる競技のアスリートと衝撃的な対面を報告。ファンの間でも驚きの声が続出していた。

馬場はSVリーグ・サントリーサンバーズ大阪を応援に駆けつけたことを報告。初めての観戦でストレート勝ちを見届けた。「ボールが速くて、選手がボールを打つたび『わー！』と声が出てしまうほど迫力満点でした」「男子選手ならではのボールの速さで、ボールを打ったときの音がすごくて、痛そう！と思いながら力みながら見ていました」と振り返っている。

人気選手の高橋藍とも2ショットを撮っていたが、ファンが仰天したのはドミトリー・ムセルスキーとの写真。馬場は身長176センチの長身だが、ムセルスキーは42センチも高い218センチだ。馬場は「176センチある私でもこの身長差 背が高すぎて目が飛び出そうでした！」と驚きを表現していた。

コメント欄には驚きの声が並んだ。

「咲希ちゃんが子供みたいに見えちゃいますね」

「あの咲希ちゃんが小さく見える」

「えっ？！さきプロが小さく見えるってどういうこと」

「ビックリですね！」

「ドライバー振って欲しい。どんだけ飛ぶんだろうか」

馬場は「今まで他のスポーツを観戦することがほぼなかったので、本当に楽しくて、幸せで、思い出に残る1日になりました 貴重な体験をさせていただきました。サントリーの皆様、招待していただき本当にありがとうございました！」と感謝を記した。米ツアーでルーキーシーズンだった今季、ポイントランキング65位。80位までに与えられるフルシード権を獲得している。



（THE ANSWER編集部）