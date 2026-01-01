デリケートな肌を紫外線から守る！ハーバー研究所「UVキッズジェル」

ハーバー研究所は、子どものデリケートな肌を紫外線から守る「UVキッズジェル」を、2026年2月19日(木)より数量限定で発売します。

通信販売および全国のショップハーバーにて展開される、紫外線吸収剤不使用のやさしさにこだわったUVケアアイテムです。

ハーバー研究所「UVキッズジェル」

発売日：2026年2月19日(木)

※通信販売（オンラインショップ）は11:00頃更新予定

価格：1,980円(税込)

容量：80g

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

機能：SPF25 / PA++

子どもの肌は大人と比べて紫外線に対する抵抗力が弱く、ダメージを受けやすいと言われています。

「UVキッズジェル」は、そのような繊細な肌を守るため、紫外線吸収剤や防腐剤パラベンなどを一切使用しない「無添加」処方で開発されました。

紫外線を散乱させてカットする無機顔料を使用し、SPF25・PA++の数値で日常生活の紫外線をしっかりとカバーします。

また、専用クレンジングは不要で、石けんで手軽に洗い流せる（単品使用時）ため、毎日のケアにおける負担も軽減されます。

みずみずしいテクスチャーと保湿成分

テクスチャーは、子どもでも使いやすい軽くて伸びの良いジェルタイプを採用。

ベタつきのないさらっとした肌なじみで、顔から全身まで広範囲に使用可能です。

さらに、保湿成分として「スクワラン」や3種のセラミド（セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP）を配合。

紫外線を防ぐだけでなく、肌を乾燥から守るスキンケア効果も備えています。

ほのかに香る天然ハーブの香りも特徴の一つです。

「こどもの未来応援基金」への寄付

この商品は、こども家庭庁等が推進する「こどもの未来応援国民運動」の趣旨に賛同し、売上の一部が「こどもの未来応援基金」に寄付されます。

子どもの肌を守るアイテムを購入することで、子どもたちの未来を支援する活動にも貢献できる仕組みとなっています。

徹底した無添加主義

ハーバーは創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という無添加主義(R)を貫いています。

本商品においても、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切無添加。

アレルギーテスト済み（※すべての方にアレルギーが起こらないということではありません）であり、子どもはもちろん、敏感肌の大人も安心して使用できる設計です。

肌へのやさしさと使いやすさ、そして社会貢献への想いが込められたハーバーの「UVキッズジェル」。

数量限定での展開となるため、早めのチェックが推奨されます。

ハーバー研究所「UVキッズジェル」の紹介でした。

