テクスチャーや機能が異なる多彩なラインナップ！ハーバー研究所「2026年春 UVケアコレクション」

ハーバー研究所は、無添加※1かつ紫外線吸収剤不使用の「UVケアアイテム」全5種を、2026年2月19日(木)より通信販売および全国のショップにて数量限定で発売！

ライフスタイルや使用シーンに合わせて最適なアイテムを選べるよう、テクスチャーや機能が異なる多彩なラインナップです。

ハーバー研究所「2026年春 UVケアコレクション」

発売日：2026年2月19日(木)

販売場所：通信販売、全国のショップ

※数量限定発売

ハーバー研究所が提案する2026年のUVケアは、肌への優しさと強力な紫外線カット効果を両立させた「無添加※1」かつ「紫外線吸収剤不使用」のシリーズです。

日常使いに最適なジェルタイプから、レジャーでも安心の最強※2スペック、メイク直しに便利なパウダーまで、目的やシーンに応じて使い分けることが可能です。

すべてのアイテムに保湿成分や美容液成分が配合されており、紫外線を防ぎながら乾燥ダメージもケアできる、肌に嬉しい処方となっています。

UVカット30＜ライトベージュ＞

容量：30g

価格：2,640円(税込)

機能：SPF30 / PA+++

日常のUVケアにぴったりな、みずみずしいジェルタイプの日やけ止めです。

薄づきのライトベージュカラーが肌色を自然に補正し、ナチュラルでツヤのある仕上がりを叶えます。

クレンジング不要で洗顔料だけで落とせる手軽さも魅力。

保湿成分スクワランと美容液成分を配合し、日中の乾燥から肌を守ります。

UVカット50＜ティントベージュ＞

容量：30g

価格：2,750円(税込)

機能：SPF50 / PA++++ / UV耐水性★

香り：ローズマリーの香り

高いUVカット効果を持ちながら、化粧下地としても優秀なジェルクリームタイプです。

肌なじみの良いティントベージュが、赤みや色ムラ、くすみを自然にカバーし、美しく整えます。

オイルの中に紫外線散乱剤を内包させる処方により、きしみ感のないうるおい効果を実現。

シワの原因となるUV-A波もしっかりブロックし、汗や水に強い耐水性も備えています。

UVカットミルク50+

容量：30mL

価格：2,860円(税込)

機能：SPF50+ / PA++++ / UV耐水性★★

SPF、PA共に最強※2の数値を誇る、ミルクタイプの日やけ止めです。

汗や皮脂に強いウォータープルーフ処方（UV耐水性★★）を採用しており、炎天下のレジャーやマリンスポーツなど、過酷な環境下での使用に最適です。

スーッと伸びる軽やかなテクスチャーで、顔だけでなく全身のUVケアにおすすめの一品です。

UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞

価格：2,640円(税込)

機能：SPF50+ / PA++++

付属品：ミラー、専用パフ

メイクの上から手軽に塗り直しができる、最強※2スペックのパウダータイプUVケアです。

高分散処理された微細なパウダーが肌の凹凸にピタッと密着し、紫外線をガード。

皮脂吸着成分「シーバムフィックスパウダー」配合により、汗や皮脂による化粧くずれを防ぎ、サラサラの肌を長時間キープします。

UVスペシャルケアセット

価格：

・UVカット30タイプ 4,180円(税込)

・UVカット50タイプ 4,290円(税込)

セット内容：

1. 選べる日やけ止め（UVカット30 または UVカット50）

2. UVカットスティック（SPF50+ / PA++++）

3. オリジナルポーチ（※推定）

好みの「日やけ止め」と、手を汚さずに直塗りできる便利な「UVカットスティック」がセットになった特別キットです。

「UVカットスティック」は、スルスルと伸びて肌に密着し、日やけが気になる部分をピンポイントでケアできる優れもの。

ポーチに入るコンパクトサイズで、外出先での塗り直しにも重宝します。

※1 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切無添加

※2 ハーバー研究所におけるＳＰＦ、ＰＡの最大値

肌への優しさを追求した「無添加」処方で、春夏の強い紫外線から肌を守り抜くハーバーのUVケアシリーズ。

シーンに合わせた使い分けで、2026年も健やかな素肌美をキープする強い味方となります。

ハーバー研究所「2026年春 UVケアコレクション」の紹介でした。

