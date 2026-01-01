ストロベリー、紅茶、抹茶など、バラエティ豊かな味わい！ロイスダール「ハートショコラ」

ロイスダールは、2026年のバレンタインに向けた新商品「ハートショコラ」を、2026年1月下旬より全国の店舗で順次発売します。

「シック＆エレガンス」をコンセプトに、色とりどりのハートパッケージにこだわりのチョコレートを詰め込んだ、心ときめくギフトアイテムです。

ロイスダール「ハートショコラ」

発売時期：2026年1月下旬より順次

販売場所：全国のロイスダール店舗（※一部取り扱いのない店舗あり）

価格：各540円(税込)

日本で初めてチョコレートバーの製造に着手した歴史を持つロイスダールが贈る、2026年バレンタインのテーマは「想いを結ぶ、5つのハート」です。

「色で選ぶ、気持ちで贈る。カラフルハートショコラ」として展開されるこの商品は、赤・黒・ピンク・白・緑の5色のハート型パッケージが特徴。

それぞれのカラーに合わせて、ミルク、スイート、ストロベリー、紅茶、抹茶など、バラエティ豊かな味わいのチョコレートがぎゅっと詰め合わされています。

税込540円という手に取りやすい価格設定でありながら、ロイスダールならではの「シック＆エレガンス」な世界観を表現した、自分へのご褒美や友チョコにも最適な一品です。

ハートショコラ Red

情熱的な赤色のパッケージが目を引く「ハートショコラ Red」。

中には「キスチョコレートミルク」が14粒入っています。

ロイスダールオリジナルのミルクチョコレートを使用しており、伝統あるまろやかな味わいを存分に楽しめる贅沢な詰め合わせです。

ハートショコラ Black

シックで洗練された黒色のパッケージ「ハートショコラ Black」。

カカオの深みが感じられる「キスチョコレートスイート」が14粒入っています。

甘さを抑えたスイートチョコレートの味わいは、大人のバレンタインギフトとしても存在感を放つ一品です。

ハートショコラ Pink

可愛らしいピンク色のパッケージ「ハートショコラ Pink」。

フルーティーな「キスチョコレートストロベリー」7粒と、やさしい甘さの「ホワイト」7粒のアソートです。

見た目も味わいも華やかで、甘いひとときを演出する組み合わせとなっています。

ハートショコラ White

純白のパッケージが美しい「ハートショコラ White」。

「キスチョコレートホワイト」7粒と、「紅茶」7粒が詰め合わされています。

ホワイトチョコレートのやさしい甘さと、香り高い紅茶チョコレートのハーモニーを楽しめる上品なセットです。

ハートショコラ Green

落ち着いた緑色のパッケージ「ハートショコラ Green」。

深みのある「キスチョコレート抹茶」7粒と、まろやかな「ミルク」7粒が入っています。

和のテイストを感じさせる抹茶と王道のミルクチョコレートが、互いの個性を引き立てあうバランスの取れた味わいです。

色ごとに異なるメッセージや想いを込めて贈ることができる、ロイスダールの新作バレンタインギフト。

見た目の可愛らしさと本格的な味わいを兼ね備えた5つのハートが、2026年のバレンタインシーズンを彩ります。

ロイスダール「ハートショコラ」の紹介でした。

