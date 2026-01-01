ÎÓ²È»°Ê¿¡¢Êì³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
2ÂåÌÜÎÓ²È»°Ê¿¡Ê55¡Ë¤¬31Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢24Æü¤Ë92ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¡ØÊì¤µ¤ó¡¢À¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤éÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èá¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²ó¸Ü¡£·»ÎÓ²ÈÀµÂ¢¡¢»Ð³¤Ï·Ì¾¤ß¤É¤ê¡¢ÂÙÍÕ¤âÉÂ¼¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½é¼·Æü¡£»°Ê¿¤Ï»þÀÞ¡¢ÎÞÀ¼¤Ç¡ÖÉã¡Ê½éÂå»°Ê¿¤µ¤ó¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿»þ¡¢²È¤Î¤³¤È¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤¬¹Ö±é¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Éã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë5»þ´ÖÁ°¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥½¥ó¥°¤òÎ®¤¹¤È¡¢¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¡£ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ì¡×¡£ÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë»°Ê¿¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÏÂç¾æÉ×¡£¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ÊºÊ¤Î¹ñÊ¬º´ÃÒ»Ò¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÔ¶à¿µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Ï²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£