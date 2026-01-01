『格付けチェック』今夜見どころ、総額102億円超えの楽器聴き比べ「ミュージシャンがこれを間違えると…」
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』が、きょう1日に放送される（後5：00〜9：00）。
【集合ショット】豪華ゲストが勢ぞろい！格付けチェック挑戦者
浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティー。
スタジオにどよめきが起きたのが、3つ目のチェック「弦楽八重奏」。八重奏を奏でる8本の楽器（ヴァイオリン4本、ヴィオラ2本、チェロ2本の編成）の総額は、なんと102億4000万円（これまで一流楽器の番組最高額は2025年の79億5000万円）。一方で不正解は総額1000万円。竹内は「総額102億円の音が聴けるんですよね。何か楽しくなってきちゃった」とポジティブ。今年デビュー15周年のKis-My-Ft2 は「相当な差額じゃないですか、何か感じそう」と語る。そんな中、GACKTが「俳優や芸人さんが間違えるのは仕方ないけど、ミュージシャンがこれを間違えると引退ですね」と話し、スタジオにはさらなる緊張が走る。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム？？？？：GACKT、？？？？
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」
