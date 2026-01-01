＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホール

芸能事務所アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」から初出場のFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEが、共に大ヒットした「倍倍FIGHT！」と「わたしの一番かわいいところ」をトップバッターで連続披露して盛り上げた。出演者らがステージに残る中でCANDY TUNEが登場。村川緋杏（26）は「倍の倍で頑張ります！」と喜びを語った。

曲が終わると、全員がステージに背を向け、FRUITS ZIPPERへマイクをパス。鎮西寿々歌（27）は「皆さんに感謝の気持ちを込めて、原宿から世界へ、KAWAIIを届けたいです」と誓った。リハーサルでにおわせていた新衣装にはグループ名や個人名が入っており、その存在感をしっかりと発信した。

2組はオープニングでTUBE前田亘輝、司会の有吉弘行と共に西城秀樹の「YOUNG MAN」を披露したほか、天童よしみの出番では大阪・関西万博キャラクターのミャクミャクと共にバックダンサーも務めた。CANDY TUNE福山梨乃（28）は出番後「楽しかったです。マネジャーやメークさんが泣いてくれていた。ここまで来られたことを誇りに思います」。立花琴未（23）は「今までで一番の集大成をお届けできました」と笑顔で振り返った。【松尾幸之介】