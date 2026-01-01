『Golden SixTONES』正月SPにYOSHIKI＆小栗旬＆元横綱集結 YOSHIKIが“まさかの発言”
日本テレビでは、2026年1月1日の午後6時から午後9時まで『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』を放送する。
【番組カット】『GOスト』正月SPにゲスト集結！YOSIKIや小栗旬、映画泥棒も
同番組には、YOSHIKI、小栗旬、元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋が初参戦。さらに、出川哲朗、山本耕史、倉科カナら総勢30人の超豪華ゲストが出演し、“サイズの大晩餐会SP”を送る。
SixTONESが憧れる俳優・小栗は、番組名物「サイズの晩餐」でSixTONESとガチンコ勝負する。エアホッケーのパックは青いニベア缶に入るのか、入らないのか、という究極2択に答えるはずが、白熱のエアホッケー戦に発展。さらに、スタジオに乱入した“映画泥棒”を小栗が緊急捕獲する。紐で縛ってバスケットゴールに通せるのか。
そのほか、正月にふさわしいスペシャル問題が続々登場する。お天気キャラ“そらジロー”が初の海外遠征へ。韓国で最新ロボットと雪上50メートル走に挑む。雪走行対応の韓国最新デリバリーロボット相手に、足元に難アリのそらジローは勝てるのか。
SixTONESのデビュー曲「Imitation Rain」をプロデュースしたYOSHIKIが初降臨。プライベートも謎に包まれた超大物アーティストは、身近なモノの“サイズ感覚”を持っているのか。ペットボトルの飲み口に碁石は入るのか、ワイン瓶の注ぎ口に蛍光サイリウムは入るのか、YOSHIKIが演奏する1億円のピアノの下を激動ロデオマシーンは通るのか問う。スタジオでワインの利き酒をするYOSHIKIからまさかの「GACKTは来ないの？」発言が飛び出す前代未聞の展開に。初共演の出川と伝統芸“熱々おでん”で衝撃映像が誕生する。
元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋の関取6人衆が集結する。さらに、俳優・山本、倉科も参戦し、番組史上初の名探偵コナンが出題する超難問“サイズの晩餐”に挑む。元メジャーリーガー・松坂大輔がバットを“あの穴”、卓球五輪銀メダリスト・平野美宇が羽子板の羽を“あの器”に、2025年ゴルフ賞金女王・佐久間朱莉がエスプレッソカップにゴルフボールをチップインするなど、豪華アスリートの夢の競演＆ミラクルプレー連発も見どころとなる。
【番組カット】『GOスト』正月SPにゲスト集結！YOSIKIや小栗旬、映画泥棒も
同番組には、YOSHIKI、小栗旬、元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋が初参戦。さらに、出川哲朗、山本耕史、倉科カナら総勢30人の超豪華ゲストが出演し、“サイズの大晩餐会SP”を送る。
SixTONESが憧れる俳優・小栗は、番組名物「サイズの晩餐」でSixTONESとガチンコ勝負する。エアホッケーのパックは青いニベア缶に入るのか、入らないのか、という究極2択に答えるはずが、白熱のエアホッケー戦に発展。さらに、スタジオに乱入した“映画泥棒”を小栗が緊急捕獲する。紐で縛ってバスケットゴールに通せるのか。
SixTONESのデビュー曲「Imitation Rain」をプロデュースしたYOSHIKIが初降臨。プライベートも謎に包まれた超大物アーティストは、身近なモノの“サイズ感覚”を持っているのか。ペットボトルの飲み口に碁石は入るのか、ワイン瓶の注ぎ口に蛍光サイリウムは入るのか、YOSHIKIが演奏する1億円のピアノの下を激動ロデオマシーンは通るのか問う。スタジオでワインの利き酒をするYOSHIKIからまさかの「GACKTは来ないの？」発言が飛び出す前代未聞の展開に。初共演の出川と伝統芸“熱々おでん”で衝撃映像が誕生する。
元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋の関取6人衆が集結する。さらに、俳優・山本、倉科も参戦し、番組史上初の名探偵コナンが出題する超難問“サイズの晩餐”に挑む。元メジャーリーガー・松坂大輔がバットを“あの穴”、卓球五輪銀メダリスト・平野美宇が羽子板の羽を“あの器”に、2025年ゴルフ賞金女王・佐久間朱莉がエスプレッソカップにゴルフボールをチップインするなど、豪華アスリートの夢の競演＆ミラクルプレー連発も見どころとなる。