セーブルカラーに一目惚れして子犬を家族に迎え入れたら…？予想外すぎる姿に変化していく様子が、記事執筆時点で8.3万回以上再生され、「元の色どこ行ったw」「可愛すぎる」と話題を集めています。

【動画：一目惚れした『セーブルカラーの赤ちゃん犬』を飼った結果→想像と違いすぎる『まさかの成長』】

セーブルカラーのワンコに一目惚れ

TikTokアカウント「くつ下を履く犬 コロン」に投稿されたのは、セーブルカラーの子犬の成長記録。

ポメラニアンの「コロン」ちゃんは、お母さんが「くつ下を履いているかの様な前足」や「ウルフセーブルの毛色」に一目惚れしたことで、一家に迎え入れられたのだとか。ウルフセーブルとは、クリーム色をベースに毛先にグレーや黒い差し色が入る毛色。オオカミのような独特なカラーがカッコいいと人気です。

一家に新入りとして入ってきたコロンちゃんは、ちょっかいをかけてくる先住犬にも恐れず立ち向かう果敢っぷり。これは見た目も性格もカッコいい子になるぞ、と確信したという飼い主さんです。

換毛期を経て…

ポメラニアンの子犬は、大人の毛に生え変わる「猿期」という換毛期を経て、最終的なカラーに落ち着いていくのだそうです。

コロンちゃんも猿期にはパピーの毛が抜けていったといいます。「生え変わりを終えた頃には、どんなカッコいいセーブルカラーになっているだろうか」と期待を膨らませた飼い主さんでしたが…。

思ってたのと違う姿に

「あれっ…？」生え変わりが完全に終わると、グレーや黒がすっかり消えて全身赤茶色に。その姿はオオカミというより、まるでキツネのようだったそうです。

想像と違いすぎて飼い主さんは驚いたそうですが、コロンちゃんが見せてくれる表情や個性に、次第に愛情が深まっていったといいます。

物を取った時に気まずそうに目をそらす仕草や、眠たいのに遊びたくておもちゃを咥えたままウトウトする姿。当初思い描いていた“勇敢なオオカミ”像とは違っても、その一つひとつが愛おしく、毛色のことは気にならなくなったのだとか。

この成長の様子は、TikTokで8.3万回以上再生され話題に。コメント欄には「セーブルどこ行ったw」「どんな毛色でも可愛い」といった声のほか、「うちの子はセーブルから真っ白に変わった」という体験談も寄せられています。セーブルカラーの奥深さを感じさせますね。

TikTokアカウント『くつ下を履く犬 コロン』さまでは、コロンちゃんのクスッと笑える日常が投稿されています。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「くつ下を履く犬 コロン」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。