「ポスト岡本」は荷が重くても　巨人の4番は託した！主軸を担える3人の長距離砲たち

日本球界屈指の長距離砲が、いよいよ海を渡ろうとしています。

巨人の岡本和真です。NPBで積み重ねてきた本塁打数は248。4番に定着した2018年に打率.309、33本塁打、100打点の好成績を残して以降、巨人の、いや日本球界の誇る右の強打者としてファンをわかせてきたのは、衆目の一致するところです。

「絶対的4番打者」がチームを離れる2026年シーズン。「ポスト岡本」を担う打者は、果たして誰になるのでしょうか。

巨人取材歴の長いスポーツライターは、こう断言するのです。

「申し訳ないですが、『ポスト岡本』なんて、そう簡単には見つかりません（笑）。岡本だって高卒のドラフト1位で入団して、3年間でホームランを1本しか打てなかった。でもプロ4年目の2018年、当時の高橋由伸監督が4番で使い続けて、ようやく開花したわけです。人を育てるには時間がかかります」

そうはいっても、「岡本抜き」で戦うシーズン、阿部巨人はV奪回が重大使命です。

「岡本の穴は埋まらないとは思いますが、何とか4番で頑張って欲しい強打者となると、この3人でしょうか」

3人の男とは――。