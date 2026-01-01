「ポスト岡本」は荷が重くても 巨人の4番は託した！主軸を担える3人の長距離砲たち
「ポスト岡本」は誰になるのか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
日本球界屈指の長距離砲が、いよいよ海を渡ろうとしています。
巨人の岡本和真です。NPBで積み重ねてきた本塁打数は248。4番に定着した2018年に打率.309、33本塁打、100打点の好成績を残して以降、巨人の、いや日本球界の誇る右の強打者としてファンをわかせてきたのは、衆目の一致するところです。
【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン
「絶対的4番打者」がチームを離れる2026年シーズン。「ポスト岡本」を担う打者は、果たして誰になるのでしょうか。
巨人取材歴の長いスポーツライターは、こう断言するのです。
「申し訳ないですが、『ポスト岡本』なんて、そう簡単には見つかりません（笑）。岡本だって高卒のドラフト1位で入団して、3年間でホームランを1本しか打てなかった。でもプロ4年目の2018年、当時の高橋由伸監督が4番で使い続けて、ようやく開花したわけです。人を育てるには時間がかかります」
そうはいっても、「岡本抜き」で戦うシーズン、阿部巨人はV奪回が重大使命です。
「岡本の穴は埋まらないとは思いますが、何とか4番で頑張って欲しい強打者となると、この3人でしょうか」
3人の男とは――。
【ボビー・ダルベック】
新加入が決まった前ロイヤルズ3Aの強打者です。メジャー通算47発。レッドソックス時代の21年にはメジャーで25本塁打をマークしています。
「近年、メジャーでは目立った成績を残せていませんが、3Aでは25年シーズンも105試合に出場し、打率.269、24本塁打、82打点の成績を残しており、日本球界にアジャストできれば面白いでしょう。気になるのは三振の多さ。日本の投手は欠点を見つけると、執拗に投げてきますからね。新助っ人については、期待はしても計算はしない方がいい。まずはお手並み拝見でしょう」
【トレイ・キャベッジ】
26年シーズンは巨人2年目。1年目の25年は123試合に出場し、打率.267、17本塁打、51打点の成績を残しました。ガッツあふれるプレースタイルで、G党のハートをつかみ、残留が決まるとSNSでは歓喜の声にあふれたものです。
「1年目としては及第点。2年目に研究されて数字を落とすか、あるいは『慣れ』を武器に爆発できるか。強打者の象徴でもあるのですが、三振数144は阪神・佐藤輝明に続き、リーグワースト2位でした。ダルベックとキャベッジがともに『巨大扇風機』になるのは避けたいところ。それでも、長打力は魅力です」
【リチャード】
25年にソフトバンクから移籍。阿部監督の粘り強い起用に応え、77試合に出場し、打率こそ.211ですが、11本塁打、39打点と大器の片鱗を見せました。
「大砲としての魅力は疑いようがありませんが、リチャードもまた三振数が多すぎます。232打数で90三振ですからね。飛ばす能力は凄いものがあるので、確実性を向上させ、さらに本塁打数を伸ばしていきたいですね」
長打力でいえば26年に大卒2年目となる荒巻悠、高卒2年目の石塚裕惺も非凡な才能を秘めています。
「岡本の穴」を最小限にするためにも、バットマンたちの奮起が望まれます。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]