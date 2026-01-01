「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか？」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。じっくり人生を振り返る人も多いこの時期に、この本に込めた、著者の山口さんのメッセージを聞きました。（構成／小川晶子）

好きな仕事、得意な仕事なはずなのに……

――自分に向いている仕事、やりたい仕事を選んで転職や就職をしても、「思っていたのと違った」ということはよくあるのではないかと思います。そういう場合、どう考えればいいでしょうか？

山口周氏（以下、山口）：よくありますよね。私たちは自分が何に夢中になり、どのような強みを持っているのかを先見的に知ることができないので、それも当然なんです。

よく学生に「何が得意か」「何が好きか」を考えさせて職業を選ばせますよね。でも、あれは2つとも外れるんですよ。何が得意かも当たらないし、好きだと思っていたことも、やってみたら思ったほど好きじゃなかったということがよくあるんです。

そこで知っておきたいのが「適応戦略」です。

適応戦略とは、固定された戦略や計画に固執するのではなく、事業推進にともなって立ち現れてくる機会や脅威に適応するために、柔軟に対応し、資源配分を調整することで目標を達成するという考え方です。

自分の「好き」も「強み」も、やってみなければわかりませんし、想定外のことがいろいろ起こるのが人生です。

まずは「膨大な仮説の集合体」としてスタートし、その仮説をひとつひとつ検証し、破棄・修正することでしか前に進んでいくしかありません。であるなら、いかに早い段階で仮説を検証し、戦略を修正できるかが重要な論点になります。

「思っていたのと違った」は失敗ではない

――「思っていたのと違った」と早めに気づけたことをポジティブに捉え、計画を修正していけばいいのでしょうか。

山口：そうです。私たちは、当初予定していた戦略や計画がうまくいかないことを「失敗」と考えてしまいがちですが、これは捉え方次第のところがあります。「想定した仮説の誤りが検証された」とポジティブに捉えることもできますよね。

むしろ危険なのは、当初の計画にかたくなにこだわるあまり、想定外の事態を受け入れられなくなってしまうことです。

スタートアップの経営では、どの仮説のスジが悪いのかをできるだけ早く明らかにすることが重要です。たとえば、この価格では絶対に売れないということが1年後に判明するのと、2週間後に判明するのでは、どちらがいいでしょうか？

――明らかに2週間後ですね。

山口：人生も同じです。こういう仕事が好きなんじゃないか、あれが得意なんじゃないかと膨大な仮説があります。それが10年後にはっきりするのと、3カ月後にはっきりするのでは、3か月後にわかったほうがいいわけです。この仮説は違っていたとわかったなら、次の仮説の検証に進めばいい。そうやって得意なものを見つけていき、うまく組み合わせて自分なりのブルー・オーシャンを作っていくんです。

もちろん、一定程度時間と労力を投入しなければ成果は見えてきませんから、ちょっとダメだったからといってすぐに全部やめてしまうのは問題ですよ。

失敗として捉えるのではなく、仮説の検証として捉えるという話です。

計画と実行をない混ぜにする

――人生は計画通りにはいかないけれど、計画を立てること自体は大切ですよね。計画を立てるうえでポイントとなることはありますか？

山口：「計画しすぎない」ということです。適応戦略に関するコンセプトを聞くと、「戦略→実行→評価→適応」というステップをイメージしがちですが、実際の適応戦略はそのように秩序だったものではありません。すべての要素が同時進行的に起きているというイメージに近いんです。

『人生の経営戦略』の中では、スタンフォード大学の調査を紹介しています。イノベーティブなプロダクトやサービスを生み出すことに成功したチームほど、計画段階にかける時間が少なく、実行段階にかける時間が長いことが判明しているんです。成功したプロジェクトチームは、仮説に基づいて大まかな計画を一気に作り、プロジェクトの進行の中で明らかになったことからその場その場で新しい計画を作って乗り換えていきました。

計画と実行がない混ぜになっていると言えます。

人生も同じで、想定外の機会や状況変化に対して開かれた、しなやかな姿勢を持つことが適応戦略を実践するうえでの鍵となります。

（この記事は、『人生の経営戦略』に関連した書き下ろしです）