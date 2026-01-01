「今年こそ圧倒的な強運を呼び込みたい!!」

そんなあなたを強力に救ってくれそうなのが、「本当に運が良くなった」「毎日癒されている」「心があったかくなった」と話題の『1日1分見るだけで願いが叶う！ふくふく開運絵馬』だ。

★出雲大社、神田明神、東京大神宮、伊勢神宮崇敬会で展示中の【百年開運大絵馬】を特別収録

★天然の木曽檜（樹齢300年、年20万本限定希少材）に絵馬師が命を吹き込んだ「全71絵馬」初公開

★史上初！「神道文化賞」受賞・絵馬師が描いた【開運絵馬】の本

金運・仕事運・恋愛＆結婚運・長生き健康運・人間関係運も御利益ザックザック。見るだけで木に宿る神のパワーが奇跡を起こしてくれるかもしれない。

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなる年末年始のスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

なぜ「スタートダッシュ」が大事なの？

あけましておめでとうございます。

今年も良い年越しを迎えられたでしょうか。

「一年の計は元旦にあり」

こんな言葉を聞いたことあるでしょう。

この連載でも、「今年は干支も星の動きも、激しくスタートする年」という話はたくさんしてきました。

今年は例年にも増して最初のスタートダッシュが肝心です。

正月休みぐらいのんびりと〜なんて言っていると、今年の波に置いていかれることになります。

そんなもったいないことにならないよう、三が日までにすると良いことを絵馬師の視点でお伝えしていきたいと思います。

1月3日までに絶対にやるべきこと

とにかく一番大事なのは、氏神様にお参りすることです。

本来は大晦日の日にもお祓いするといいのですが、それが難しい人は、三が日に初詣に行ってみてください。

そして、氏神様へのお参りが終わったら、今年は「火」を意識することをお勧めします。

ハッピーピープルになる「開運神社」ベスト3

たとえば、火の神様を祀っている「愛宕神社」系へのお参りや、太陽の化身である天照大御神様を祀っている「伊勢の神宮」系などもいいですし、逆に、火防の「秋葉神社」系などにお参りするのもいいでしょう。

積極的に火にまつわる神社に関わることで、干支の力も受けやすくなります。

やはり今年の干支の力をとにかく得ることが開運の一歩なのです。

家でも、火を通した食事を楽しみましょう。

鍋や焼き肉など、ジュージューと火の力を借りるものがいいですね。

そして、今年のファッションなど、ラッキーカラーで朱色を意識するといいでしょう。今年の気持ちを上げるために、お正月からどんどん外出するのです。

家の中も、少し派手にしていくといいでしょう。

華やかな色使いで、気分がルンルンになる部屋づくりを意識すると運気も上がります。

南の情熱のある国を意識した部屋にしてみてください。

どんどん気持ち盛り上がってきましたでしょうか？

今年はパーティピープルの気持ちでガンガン参りましょう。

今年一年、みなさんが激しく明るく楽しい一年になりますように！

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）