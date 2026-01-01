ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（31）がソロデビュー後初出場を果たした。かつては6人組ガールズグループBiSHとして活動し、1度紅白出場を経験している。

TVアニメ「ダンダダン」のオープニングテーマでもあり、自身を代表する楽曲「革命道中 −On The Way」を披露。同曲はSNSでの総再生回数16億回を突破するなど大ヒットを記録。世界からの強い人気も誇り、飛躍の1年となった。

ステージに登場したお笑い芸人・千鳥のノブから「アイナちゃんは唯一無二の歌声で、一度聞いたらズドンと胸に来る歌姫です」とベタ褒めの紹介を受け、「ノブさんいつもありがとうございます」と感謝。「アイナ・ジ・エンド（の名前での活動）は今年で10周年でした。10周年の節目に、紅白歌合戦という夢のような舞台に立たせていただいてうれしいです。革命起こします！」と笑顔で話した。

暗めの赤色がグラデーションし、赤いひもが多数あしらわれたワンピース風の衣装で登場。事前の取材で「一生で一番きれいだけど、毒っぽさもある、アイナ・ジ・エンドらしい感じ」の衣装になると予告した通りの、個性あふれる衣装となった。持ち前のハスキーボイスを響かせて魅了し、2025年の“革命”を華麗に締めくくった。