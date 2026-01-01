厚生労働省の「簡易生命表（令和6年）」によると、2024年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳だったそうです。そんななか、長年高齢者医療に携わる精神科医・和田秀樹先生は「高齢者を専門に診る精神科医をしていると、死ぬ間際や死が近づいたと自覚したとき、しみじみ後悔の声を聞かせてくださる患者さんが多い」と語ります。今回は、和田先生の著書『医師しか知らない 死の直前の後悔』より、後悔しない人生を送るための方法を一部ご紹介します。

お金を惜しまず、思い出をつくるべきだった

お金は「稼ぐ」より「使う」ほうが難しい

実はお金というのは、稼ぎ方よりも使い方のほうがはるかに難しいという考え方もあります。

私自身、それほどたくさん稼いできたわけではないので偉そうなことは言えませんが、お金はお金を生むものです。一度お金を稼ぐ技術を身につけてしまえば、稼ぐこと自体はそれほど難しくはありません。

しかし「お金を使う」となると、どんなタイミングで、何にどう使うのかをきちんと考えなければなりません。

とくに日本では将来に備えて貯蓄することが当然のこととされ、「お金を貯めること」が美徳と考えられてきたため、どう使うかについては十分に意識されてきませんでした。さらに「もったいない精神」も強く根付いているため、自分のためにお金を使うことに罪悪感を覚える人も少なくありません。

けれども、資本主義社会ではお金を使わなければ経済は回りません。

日本が貯め込むお金

日本の個人金融資産は約２２００兆円。企業の内部留保は６００兆円を超えています。これだけのお金があるにもかかわらず、景気がなかなか上向かないのは、皆がお金を使わないからです。

お金が流通しなければ、経済は停滞し、結果的に次世代への負の遺産が積み上がってしまいます。

とくに注目すべきは、約２２００兆円ある個人金融資産の６割以上を60歳以上が保有しているという事実です。これだけ多くの資産が使われないまま、低金利の銀行口座に眠っている状況では、日本経済はなかなか活性化しません。

もしも本当に子や孫の世代のことを思うのであれば、高齢者は財産を残すことよりも、次世代の彼らが豊かになるためにお金を使うことのほうが、よほど合理的で意味のある行為だと思います。高齢者は立派な消費者であり、日本社会や経済のカギを握る存在です。

逆に言えば、お金を貯め込んでいるだけの人は、社会の発展にほとんど貢献していないと言っても過言ではないでしょう。

お金を使うことで、本人も幸せになれる

何より大切なのは、お金を使うことで、本人も幸せになれるということです。

実際にお金を使えば使うほど、幸福感は高まります。資本主義社会では、お金を使わずに貯め込んでいる人よりも、お金を惜しまず使っている人のほうが周りから大切にされるからです。

その反対に、一度「あの人は絶対に金を出さない」と思われてしまえば、人はだんだん離れていってしまいます。ケチな人の周囲には人は集まってこないものです。

たとえば、狭い長屋に住んでいてもお年玉を３万円くれるおばあちゃんと、大豪邸に住んでいても３千円しかくれないおばあちゃんがいたら、どちらに孫が懐くかは明らかですよね。

私も、映画制作の出資者を探すときに「この人なら出してくれそうだ」と紹介されることがありますが、結局、お金を出さない人とは深く付き合おうとは思えません。けれども、いったん出資してくれた方が医療などで困っていたら、こちらも全力で人を紹介したり、相談に乗ったりしようという気持ちになります。

現金なように聞こえるかもしれませんが、資本主義社会とはそういうものです。人のためにお金を使う人は人から大切にされ、自分の貯金通帳の残高ばかり気にしている人のもとには人は寄ってきません。

それは、年齢を重ねれば重ねるほど顕著になってきます。若いころなら「あの人は資産家らしい」と期待して周囲に人が集まってくることもありますが、年々「あの人はケチだから、絶対に金を出さないよ」なんていう話が定着していくと、どんどん人が寄ってこなくなります。死ぬまで待っていようという人も出てきます。

ちょっと世知辛い話ですが、お年寄りのケチほど寂しいものはないのです。

ワインもお金と一緒

私がそれを実感するのは、趣味のワインを開けるときです。

私はワインを集めていますが、コロナ前には一本１５０万円ほどだったロマネ・コンティがどんどん高騰し、今や５００万円もする時代になってしまいました。



そうなると、ワインを開けるのにかなりの勇気が必要になるのですが、それでも開けます。なぜかというと、開けると周りの人たちが喜んでくれるからです。

もちろん、誰と開けるか、いつ開けるかはよく考えますが、ワインの価値がわかる人はとても喜んでくれますし、ワインがハズレだったとしてもそれはそれで盛り上がり、その時間を楽しんでくれるのです。

ワインもお金と一緒で、一人で家に溜め込んでいては意味がありません。死んでしまったら、もう飲めないわけですから。それよりも「あのとき皆で飲んだロマネ・コンティ、美味かったなぁ」という記憶が残るほうが、自分にとっても周りの人にとってもよほど価値があると思うのです。

人生の最後に残る財産はお金より「思い出」

結局、人生の最後に残る本当の財産は、お金ではなくて「思い出」です。

美味しいものを食べ、旅行に出かけ、自分のやりたかったことに挑戦する。歳をとってからもそうした経験にお金を使うことで、人生ははるかに豊かになるはずです。

実際に、亡くなる前に「こんなにお金を残さないで、もっと皆と楽しい思い出を残せばよかったよ」とか「あのときケチケチしなければよかった」と後悔していたという話を遺されたご家族から聞くことがよくあります。

そういう高齢者の姿を見ていると、やはりお金は元気なうちに使わなくては意味がないと実感するようになりました。

思うように体が動けなくなった後や、認知症になってからでは、いくらお金がたくさんあっても楽しめません。

それに、これまで自分が稼いできたお金です。

堂々と自分の好きなことにお金を使いましょう。自分の好きな服を着て、好きな車に乗り、好きな食べ物や飲み物を楽しむ。その喜びを十分味わったらいいのです。

体が動いて気持ちがしっかりしているうちに、お金を使って、自分のやりたいことや今しかできないことを思いっきり楽しんでください。

亡くなる直前ではなく、今この瞬間から「今を楽しむ」という姿勢を大切にすれば、人生の最期に後悔することもきっと少なくなるはずだと思うのです。

※本稿は、『医師しか知らない 死の直前の後悔』（小学館）の一部を再編集したものです。