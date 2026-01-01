³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ (C) Kyodo News

¡¡2026Ç¯¤ÎËë¤¬³«¤±¤¿¡£º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ø¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡Ù¡£¤½¤³¤Ç¡ÈÇ¯ÃË¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£

¡¡2026Ç¯¤ÎÇ¯ÃË¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤È2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£90Ç¯ÁÈ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ºòµ¨Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ç½é¤á¤ÆÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡¢¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÃæÆü¡¦¾¾ÍÕµ®Âç¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£

¡¡02Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Ï02Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤ÎÇ¯ÃË¡£3Ç¯Á°¤Îµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤â02Ç¯3·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÇ¯ÃË¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢DeNA¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼½ØÊ¿Âç¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦Ãæ¿¹½Ó²ð¤Ê¤É¤âº£Ç¯Ç¯ÃË¤À¡£

¡Ú¸áÇ¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Û

¢§ºå¿À

Éú¸«¸×°Ò¡Ê90Ç¯5·î12ÆüÀ¸¡Ë

À¾Í¦µ±(90Ç¯11·î10ÆüÀ¸)

º´ÌîÂÀÍÛ¡Ê02Ç¯2·î14ÆüÀ¸¡Ë

ÄÇÍÕ¹ä¡Ê02Ç¯3·î18ÆüÀ¸¡Ë

²¼Â¼³¤æÆ¡Ê02Ç¯3·î27ÆüÀ¸¡Ë

¥¢¥ë¥Ê¥¨¥¹¡Ê02Ç¯8·î22ÆüÀ¸¡Ë

¹â»ûË¾Ì´¡Ê02Ç¯10·î17ÆüÀ¸¡Ë

»³ºê¾È±Ñ¡Ê02Ç¯12·î1ÆüÀ¸¡Ë

¢§DeNA

¸ÍÃì¶³¹§¡Ê90Ç¯4·î11ÆüÀ¸¡Ë

ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¡Ê02Ç¯1·î22ÆüÀ¸¡Ë

¿¹·ÉÅÍ¡Ê02Ç¯1·î28ÆüÀ¸¡Ë

¼ÄÌÚ·òÂÀÏº¡Ê02Ç¯5·î7ÆüÀ¸¡Ë

²ÃÆ£¶Á¡Ê02Ç¯6·î15ÆüÀ¸¡Ë

¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¡Ê02Ç¯6·î15ÆüÀ¸¡Ë

¾¾ËÜÎ´Ç·²ð¡Ê02Ç¯7·î31ÆüÀ¸¡Ë

ºä¸ýæÆÉ÷¡Ê02Ç¯9·î12ÆüÀ¸¡Ë

ÅÙ²ñÎ´µ±¡Ê02Ç¯10·î4ÆüÀ¸¡Ë

¢§µð¿Í

ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡Ê02Ç¯2·î26ÆüÀ¸¡Ë

À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡Ê02Ç¯3·î11ÆüÀ¸¡Ë

Ãæ»³ÎéÅÔ¡Ê02Ç¯4·î15ÆüÀ¸¡Ë

ÌÚ²¼´´Ìé¡Ê02Ç¯5·î1ÆüÀ¸¡Ë

Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¡Ê02Ç¯5·î21ÆüÀ¸¡Ë

±ºÅÄ½ÓÊå¡Ê02Ç¯8·î30ÆüÀ¸¡Ë

ºäËÜÃ£Ìé¡Ê02Ç¯8·î31ÆüÀ¸¡Ë

¥Õ¥§¥ê¥¹¡Ê02Ç¯9·î7ÆüÀ¸¡Ë

µÜ¸¶½Ù²ð¡Ê02Ç¯9·î12ÆüÀ¸¡Ë

¹Ó´¬Íª¡Ê02Ç¯12·î23ÆüÀ¸¡Ë

¢§ÃæÆü

¾¾ÍÕµ®Âç¡Ê90Ç¯8·î14ÆüÀ¸¡Ë

²¬ÎÓÍ¦´õ¡Ê02Ç¯2·î22ÆüÀ¸¡Ë

¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê02Ç¯3·î31ÆüÀ¸¡Ë

µÈÅÄÀ»Ìï¡Ê02Ç¯5·î23ÆüÀ¸¡Ë

郄¶¶¹¨ÅÍ¡Ê02Ç¯8·î9ÆüÀ¸¡Ë

ÄÅÅÄ·¼»Ë¡Ê02Ç¯11·î23ÆüÀ¸¡Ë

ÅÚÅÄÎ¶¶õ¡Ê02Ç¯12·î30ÆüÀ¸¡Ë

¢§¹­Åç

µÆÃÓÎÃ²ð¡Ê90Ç¯3·î11ÆüÀ¸¡Ë

´ßËÜÂç´õ¡Ê02Ç¯1·î1ÆüÀ¸¡Ë

¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê02Ç¯2·î1ÆüÀ¸¡Ë

²¬ËÜ½Ù¡Ê02Ç¯6·î12ÆüÀ¸¡Ë

ÅÏîµÍªÅÍ¡Ê02Ç¯7·î7ÆüÀ¸¡Ë

ÆóËóæÆ°ì¡Ê02Ç¯10·î21ÆüÀ¸¡Ë

º´Æ£ÌøÇ·²ð¡Ê02Ç¯11·î1ÆüÀ¸¡Ë

º´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê02Ç¯12·î24ÆüÀ¸¡Ë

¢§¥ä¥¯¥ë¥È

¾®ÀîÂÙ¹°(90Ç¯5·î16ÆüÀ¸)

ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê90Ç¯6·î17ÆüÀ¸¡Ë

ÀÐ°æ¹ª¡Ê02Ç¯3·î2ÆüÀ¸¡Ë

ß·ÌîÀ»Íª¡Ê02Ç¯3·î9ÆüÀ¸¡Ë

ÌðÌîÂÙÆóÏº¡Ê02Ç¯5·î22ÆüÀ¸¡Ë

Æâ»³ÁÔ¿¿¡Ê02Ç¯6·î30ÆüÀ¸¡Ë

ÃæÀîÂó¿¿¡Ê02Ç¯7·î17ÆüÀ¸¡Ë

°ËÆ£Î°°Î¡Ê02Ç¯9·î11ÆüÀ¸¡Ë

À¾ßÀÍ¦À±¡Ê02Ç¯11·î23ÆüÀ¸¡Ë

¢§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯

ÅìÉÍµð¡Ê90Ç¯6·î20ÆüÀ¸¡Ë

Âç»³Î¿¡Ê02Ç¯3·î27ÆüÀ¸¡Ë

°Â紱½Ù¡Ê02Ç¯5·î18ÆüÀ¸¡Ë

·¬¸¶½¨»ø¡Ê02Ç¯5·î29ÆüÀ¸¡Ë

ºûÀîµÈ¹¯¡Ê02Ç¯5·î31ÆüÀ¸¡Ë

²¬ÅÄâ«°ìÏ¯¡Ê02Ç¯6·î4ÆüÀ¸¡Ë

Áê¸¶ÍºÂÀ¡Ê02Ç¯6·î16ÆüÀ¸¡Ë

ËÒ¸¶¹ªÂÁ¡Ê02Ç¯7·î13ÆüÀ¸¡Ë

µùÉÜµ±±©¡Ê02Ç¯7·î16ÆüÀ¸¡Ë

½©¹­Í¥¿Í¡Ê02Ç¯9·î17ÆüÀ¸¡Ë

¾±»ÒÍºÂç¡Ê02Ç¯10·î2ÆüÀ¸¡Ë

ÅÄ¾åÁÕÂç¡Ê02Ç¯11·î26ÆüÀ¸¡Ë

¢§ÆüËÜ¥Ï¥à

ºÙÌîÀ²´õ¡Ê02Ç¯2·î26ÆüÀ¸¡Ë

¿ÊÆ£Í¦Ìé¡Ê02Ç¯3·î10ÆüÀ¸¡Ë

ºÙÀîÎ¿Ê¿¡Ê02Ç¯4·î25ÆüÀ¸¡Ë

»³åÑ½¨¡Ê02Ç¯5·î1ÆüÀ¸¡Ë

¾¾ËÜÎËÂç¡Ê02Ç¯5·î17ÆüÀ¸¡Ë

»³¾ë¹ÒÂÀÏº¡Ê02Ç¯9·î3ÆüÀ¸¡Ë

ÀõÍøÂÀÌç¡Ê02Ç¯9·î6ÆüÀ¸¡Ë

¢§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹

À¾Ìî¿¿¹°¡Ê90Ç¯8·î2ÆüÀ¸¡Ë

¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡Ê02Ç¯2·î7ÆüÀ¸¡Ë

¸µ¸¬ÂÀ¡Ê02Ç¯5·î17ÆüÀ¸¡Ë

ÀîÀ¥·øÅÍ¡Ê02Ç¯6·î18ÆüÀ¸¡Ë

»³²¼½ØÊ¿Âç¡Ê02Ç¯7·î16ÆüÀ¸¡Ë

ÇþÃ«Í´²ð¡Ê02Ç¯7·î27ÆüÀ¸¡Ë

ÊÒ»³³ÚÀ¸¡Ê02Ç¯10·î7ÆüÀ¸¡Ë

ÍèÅÄÎÃÅÍ¡Ê02Ç¯10·î16ÆüÀ¸¡Ë

»ûÀ¾À®µ³¡Ê02Ç¯10·î18ÆüÀ¸¡Ë

¢§³ÚÅ·

¿ÉÅç¹Ò¡Ê90Ç¯10·î18ÆüÀ¸¡Ë

ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê90Ç¯11·î12ÆüÀ¸¡Ë

Ãæ¹þÍÛæÆ¡Ê02Ç¯1·î23ÆüÀ¸¡Ë

Åç¸¶Âç²Ï¡Ê02Ç¯2·î22ÆüÀ¸¡Ë

¾¾ÅÄÂïËá¡Ê02Ç¯2·î26ÆüÀ¸¡Ë

ÆÁ»³°ìæÆ¡Ê02Ç¯4·î11ÆüÀ¸¡Ë

ÆâÀ±Î¶¡Ê02Ç¯4·î24ÆüÀ¸¡Ë

Æþ¹¾Âç¼ù¡Ê02Ç¯6·î6ÆüÀ¸¡Ë

µÈÇ¼Íã¡Ê02Ç¯8·î16ÆüÀ¸¡Ë

¢§À¾Éð

ÀîÅÄÍª¿µ¡Ê02Ç¯2·î20ÆüÀ¸¡Ë

Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ¡Ê02Ç¯5·î17ÆüÀ¸¡Ë

º´Æ£ÂÀÍÛ¡Ê02Ç¯5·î19ÆüÀ¸¡Ë

¸Å»ÔÂº¡Ê02Ç¯6·î15ÆüÀ¸¡Ë

ÅÏÉôÀ»Ìï¡Ê02Ç¯8·î31ÆüÀ¸¡Ë

»³Â¼¿ò²Å¡Ê02Ç¯9·î28ÆüÀ¸¡Ë

Ãç»°²ÏÍ¥ÂÀ¡Ê02Ç¯10·î22ÆüÀ¸¡Ë

ÀµÌÚÍªÇÏ¡Ê02Ç¯11·î19ÆüÀ¸¡Ë

ÎÓ´§¿Ã¡Ê02Ç¯12·î30ÆüÀ¸¡Ë

¢§¥í¥Ã¥Æ

ÅÄÃæÂçÀ»¡Ê02Ç¯1·î29ÆüÀ¸¡Ë

ÉÚ»ÎÈ»ÅÍ¡Ê02Ç¯3·î10ÆüÀ¸¡Ë

Ãæ¿¹½Ó²ð¡Ê02Ç¯5·î29ÆüÀ¸¡Ë

Ä¹Åç¹¬Í¤¡Ê02Ç¯7·î5ÆüÀ¸¡Ë

»³ËÜÂçÅÍ¡Ê02Ç¯8·î9ÆüÀ¸¡Ë

×¢ÃÓ¹¯»ÖÏº¡Ê02Ç¯9·î16ÆüÀ¸¡Ë