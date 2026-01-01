¸µÆüà¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÅÅ·âº§¡õÇ¥¿±áÈ¯É½¤«¤é3Ç¯¡Ä30ºÐ½÷Í¥º¸¼êÌô»Øà»ØÎØ¤¤é¤êá¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§»ØÎØ♡ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡×
»ØÎØ¤¤é¤ê¡ªµ®½Å¤Ê»äÀ¸³è¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡2023Ç¯¤Î¸µÆü¤Ë¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤Î·ëº§¡¦Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿30ºÐ½÷Í¥¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥È¤ò¿¼¤á¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±(30)¡£
¡¡º¸¼êÌô»Ø¤Î»ØÎØ¤¬¥¥é¥êµ±¤¯1Ëç¤Ë¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§»ØÎØÁÇÅ¨¡×¡Ö¾®¤µ¤¤²ÈÂ²¤Á¤ã¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤ª¼Ì¿¿´ò¤·¤¤¡×¡Öº£Æü¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤ò¸«¤»¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÅÚ²°¤Ï¡¢2023Ç¯1·î1Æü¤ËGENERATIONS from EXILE TRIBE¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤È¤Î·ëº§¡õÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£