¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬¡¢Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤È2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤ò¿·Ç¯¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¿ÍÂ³½Ð¤Îºòµ¨¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âºå¿À¤ò²¼¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ñ¤ÎÂ¾µåÃÄ¤«¤é¡ÖÂÇÅÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤òÉß¤«¤ì¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ìÅÙ¡¢²õ¤¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤Ç¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ã£À®´¶¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÃè¤ËÉñ¤¦¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î»ëÀþ¤Ï¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø¤È¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÂÇÅÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÍè¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡£Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤È¤Ê¤ëV3¤òÌÜ»Ø¤¹2026Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£¤±¤¬¿ÍÂ³½Ð¤ÎºòÇ¯¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÄºÅÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¼çÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌøÄ®¡¢ÌîÂ¼¤é¤âµÞÀ®Ä¹¡£¶¯ÎÏ¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤Îµß±ç¿Ø¤âÈ×ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»Ø´ø´±¤Ï¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö°ìÅÙ¡¢²õ¤¹¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎµåÃÄ¤ÏÂ¹¡ÊÀµµÁ¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ø¤á¤¶¤»À¤³¦°ì¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¤Íè±Ê¹å¡Ê¤¨¤¤¤´¤¦¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ä¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÂÌÌÜ¤À¤È»×¤¦¡£ÅöÁ³¥¨¥é¡¼¤â½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÁá¤á¤Ë½¤Àµ¤ò¤«¤±¤ëÁÈ¿¥¤ÎÊý¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£ËÍ¼«¿È¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡ºòÇ¯11·î¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ËÆ±¾è¤·¤¿Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¤¥º¥à¤òÃíÆþ¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öµæ¶Ë¤ÎÍýÁÛ¤ÏÁª¼ê¤é¤¬¼«Áö¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î½¸ÃÄ¤Ç¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ê»Üºö¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï1¿Í¤Ë¹Ê¤ë¤è¤êÊ£¿ôÀ©¤Ë¤·¤ÆÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹°ì¿Í¤¬Á´Éô¤ÎÌò¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ê¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£2·î¤«¤é¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£º£µ¨¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ª¸¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê£¿ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÀß¤±¡¢¼«Áö¤Ç¤¤ë½¸ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Î²þ³×¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃæ5ÆüÀ©¡¢Ìî¼ê¤Ç¤âÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤âÉÁ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë28Ç¯¤Þ¤Ç»Ø´ø¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢²¦¥¤¥º¥à¤Î·Ñ¾µ¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ØÆ³¤Î²¼¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£°ÜÅ¾¸å½é¤ÎV3¤ÇµåÃÄ»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢²«¶â´ü¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë°ìÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë