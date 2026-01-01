¡ÖÃæ6Æü¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃæ5Æü¥í¡¼¥Æ¹½ÁÛ¡¡ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤Î·êËä¤á¤Ï¡©¡¡¥â¥¤¥Í¥í¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢½ù¼ãô¦¤Î³°¹ñ¿Í3¿Í¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤â
¡¡Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÃæ5Æü¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡¢Âç´ØÍ§µ×¤Î4¿Í¤¬10¾¡¤òÄ¶¤¨¡¢¥Á¡¼¥à20Ç¯¤Ö¤ê¤Îà2·å¥«¥ë¥Æ¥Ã¥Èá¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£°ìÊý¤Çº£µ¨¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ÎÍ¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÄÌ»»76¾¡¤ÎÅìÉÍµð¤â¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢µî½¢¤¬Ì¤Äê¡£ºòµ¨¥ÑMVP¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤â¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤ò7¡¢8ËçÍÑ°Õ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð5¿Í¤ÇÃæ5Æü¤Ç²ó¤¹²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ëºò½©¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò½¸¤á¤ÆÃæ5Æü¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¤ÎÆüËÜµå³¦¤ÏÃæ6Æü¤¬´ðËÜ¤ÇÃæ4Æü¡¢Ãæ5Æü¤Ê¤É¤Ï½ªÈ×¤Î¾¡Éé¼ê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÃæ5Æü¤Ç²ó¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¡£Ãæ6Æü¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÁØ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âÈ÷¤¨¡¢¹¥Åê¼ê¤ò´Ö³Ö¤òµÍ¤á¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤È¤ÏÃæ5Æü¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÆüÄø¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÍÑ¤ËÂç·¿Ï¢Àï¤¬Â¿¤¤¤È¼çÀïµé¤ËÅÐÈÄ¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë·îÍË¤¬µÙ¤ß¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤ÎÆüÄø¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÈÄ¿ô¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê³«Ëë¤«¤é¡Ë¸òÎ®Àï¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ï100µåÅê¤²¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤°¤é¤¤¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤éÃæ5Æü¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÃæ5Æü¥í¡¼¥Æ¤òÉß¤¯¤«¤Ïº£¸å¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö·îÍË¤¬µÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Ã¤Á¡ÊÃæ6Æü¡Ë¤ÎÊý¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤Ï6Ëç¤½¤í¤Ã¤¿¤éºÇ¶¯¤À¤±¤É¡¢¤½¤í¤¦¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÈ¯¤ÎÆ¬¿ô¤ò¤½¤í¤¨¤ëºî¶È¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤Ê¤ë¡£¥â¥¤¥Í¥í¡¢¾åÂô¡¢Âç´Ø¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹¥Åê¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ºòµ¨¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢ÂæÏÑ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿½ù¼ãô¦¤â¥í¡¼¥Æ¸õÊä¡£º£µ¨¤«¤é¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÆüËÜÁª¼ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿ÍÅê¼ê3¿Í¤ò¥í¡¼¥Æ¤Ç²ó¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£V3¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎºÆÀ°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë