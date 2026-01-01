「歴史に名を刻んだ」「過小評価されている」“日本の象徴”中田英寿をイタリア紙が回想「プロ意識の高さと知性でどのチームでも足跡を残した」
先日、ドバイで開催されたグローブ・サッカー・アワードで、元日本代表MFの中田英寿氏がプレーヤー・キャリア賞を受賞した。
これを受け、イタリア紙『Tuttosport』は12月29日、このレジェンドの現役時代を回想し、引退後の転身ぶりを紹介している。
中田氏は1998年のワールドカップ（W杯）後、ペルージャに移籍。日本人で２人目のセリエA選手となった。ユベントスを相手に２得点をあげるなど、鮮烈なデビューを飾ると、翌シーズン途中には強豪ローマに移籍。2001年にクラブ史上３度目となるスクデット獲得に貢献した。
そのシーズン後にパルマへ移籍した中田氏は、ボローニャやフィオレンティーナ、プレミアリーグのボルトンと渡り歩き、2006年のドイツW杯を最後に引退している。
Tuttosport紙は「そのプロ意識の高さと戦術的知性で、どのチームでも足跡を残した」と報じた。
「ナカタは欧州における日本サッカーの象徴となった。スポーツのみならず文化のかけ橋だった。ピッチの内外を問わず、それと分かる選手だった」
ローマでセリエA優勝を果たした際は、ユベントスとの天王山で途中出場し、１ゴールを含む２得点に絡む活躍で、２点ビハインドだったチームを救った。
スクデット獲得におけるキーポイントでもあったこの大一番での活躍について、同紙は「過小評価されることもしばしばだが、決定的な貢献だった」と伝えている。
「ローマのサポーターは今なお、感謝しながら記憶している。あの一戦でナカタは完全にクラブの歴史に名を刻んだ」
Tuttosport紙は、中田氏が29歳で「驚きの」引退を発表して以降、日本文化を世界に広めるのに貢献し、実業家としても成功していると紹介した。
「サッカー界から離れているが、まさに本物の新たな成功だ」
イタリア・メディアにとっても、中田氏はピッチ内外で「カンピオーネ」（超一流）だったのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中田英寿がユベントス戦で決めた伝説のスーパーミドル弾
