米１０年債利回り上昇 米新規失業保険申請件数が強い労働市場を示す＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）
米2年債 3.473（+0.025）
米10年債 4.167（+0.045）
米30年債 4.844（+0.037）
期待インフレ率 2.246（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、この日の米新規失業保険申請件数が予想以上に強い労働市場を示したことをきっかけに、利回りは上昇に転じた。
ただ、今回はクリスマス休暇シーズン前後のデータでもあり、割り引いて見る必要があるとの指摘も出ている。実際、短期金融市場は２０２６年の２回の利下げとの見方を変えていない。
本日は年末かつ短縮取引で薄商いの中、終盤に調整の動きが強まり、利回りは上げ幅を広げている。
２－１０年債の利回り格差は+６９（前営業日：+６７）に拡大。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
