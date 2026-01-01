【なだれ注意報】新潟県・柏崎市、新発田市、十日町市、五泉市、上越市、胎内市などに発表（雪崩注意報） 1日06:31時点
気象台は、午前6時31分に、なだれ注意報を柏崎市、新発田市、十日町市、五泉市、上越市、胎内市、阿賀町、津南町に発表しました。
新潟県では、風雪や高波、落雷に注意してください。下越、中越、上越では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■柏崎市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■十日町市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
3日にかけて注意