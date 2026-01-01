３食＋間食でOK！きちんと食べながら３ヶ月で−６kgを叶えた「ダイエット習慣」
「食欲はそのままに、３ヶ月で−６kgを達成しました」と嬉しそうに語ってくれたのは、会社員のTさん（35歳）。“我慢しないダイエット”をテーマに、食事の“量”より“タイミング”と“内容”を見直すことで、ストレスなしでの減量に成功したと言います。そこで今回は、そんなTさんの食べながら痩せる「ダイエット習慣」について深掘りしました。
食事を「１日５回」にして空腹回避＆ドカ食い防止
Tさんが最初に変えたのは、１日の食事回数。朝・昼・晩の３食に、午前と午後の間食を加えた「１日５回」というスタイルにすることで、空腹時間を減らし、ドカ食い欲求が消えていったといいます。
ただし、選ぶのはナッツやゆで卵、小さめのおにぎりなど、血糖値が安定する食品。これにより、１回の食事量が自然と減り、無理なく摂取カロリーを減らすことができ、栄養バランスも整いやすくなったといいます。
食べる「順番」と「時間帯」を意識する
さらに、Tさんは食べる“順番”と“時間帯”を意識したそうです。食事の最初に野菜やスープを摂ることで満腹中枢を刺激することで、自然と炭水化物の量が減少。また、夜は20時までに夕食を終えることで、消化にゆとりをもたせたと言います。
自分を追い込むことなく「満たされながら痩せる」が叶った！
「とにかく食べることを我慢しないことがカギでした」と話すTさん。甘いものが欲しいときは、朝や昼に“ひとかけチョコ”で満足させ、夜は温かいスープで心を落ち着ける。この“自分を追い込まない”食生活が、ストレスを減らし、継続につながったといいます。
結果は３ヶ月で−６kg。特にウエストと背中まわりが引き締まり、「痩せた？」と声をかけられるほど、見た目にも変化が表れたことが嬉しかったとのことです。
「食べて痩せる」は実現できる。心にも体にもやさしい選択を
無理な我慢をしなくても、食べ方の工夫次第でダイエットは成功する。Tさんの実体験は、まさにそれを証明しています。お腹も心も満たしながら、自然と体が変わっていく--そんなストレスフリーなダイエットをぜひ参考にしてみてくださいね。＜text：beauty news tokyo編集部＞