森保ジャパン、Ｗ杯戦士２６人どうなる！？史上最もハイレベルな選考レースを担当記者が「占う」

Ｗ杯イヤー突入となり、２６人の日本代表枠を巡るメンバー争いも佳境を迎える。２５年は４９選手が代表戦（国内組で臨んだＥ―１選手権除く）のピッチに立ったが、目標の世界一に到達するために、森保監督はどのような陣容の２６人を選ぶのか。「南野拓実不在でどう戦う？」「センターバック（ＣＢ）の軸は？」「２４、２５、２６番目の男は？」の３つの観点から、歴代で最もハイレベルなメンバー選考レースの行方を、岡島智哉記者が「占う」。

【南野拓実不在でどう戦う？】

南野と同じことができる選手は日本にいない。左膝前十字靱帯（じんたい）断裂でＷ杯出場が絶望的となった森保ジャパン最多出場のＭＦは、攻守両面で献身的プレーを繰り返しながら、勝負所での決定力も備える唯一無二の存在だった。

南野の本職・シャドー（１トップ後方）においては、新星の台頭にも期待しつつ、別ポジションでの起用が多い主力を“コンバート”するのが現実的だ。主軸ボランチの鎌田大地、ウィングバック起用中心の中村敬斗、堂安律、伊東純也、三笘薫、前田大然らが候補。また南野の幻影を追う必要はないが、指揮官はここ数試合で町野修斗の“南野役”もテストしており、まいた種が花開く可能性も。思い切って前線を１枚減らす４バック導入も選択肢の１つとなる。

【ＣＢの軸は？】

負傷者続出が“けがの巧妙”となり、ＤＦ陣の頭数はそろった。しかし１８、２２年大会の吉田麻也のような「軸」は定まっていない。誰が出ても強いチームは当然目指すべきだが、ＤＦは連戦でも固定起用が望ましいポジションでもある。軸の擁立が求められる。

実力で言えば、実戦復帰が近い冨安健洋がベストだが、現段階では計算が立ちにくい。板倉滉も頼れる存在だが、Ｗ杯予選後の親善試合のパフォーマンスは渡辺剛、鈴木淳之介、谷口彰悟の方が上だったのも事実。軸となるＤＦリーダーのプレースタイル次第で、５〜７人とみられるＣＢの陣容が変わってくる可能性もある。

【２４、２５、２６番目の男は？】

２２年大会から、登録枠が２３→２６人となった。従来はフィールド１０ポジション×２＋ＧＫ３人で２３人だったが、３人分の“飛び道具枠”を置けることになった。精神的支柱となる選手、複数ポジションをこなせる選手、粗削りだが一芸に秀でる選手などが候補となる。

２２年大会で第３ＧＫの川島永嗣に託された精神的支柱枠は長友佑都の一択。あとは、この枠が必要なのかどうかの判断次第だ。前回大会の町野のように好調アタッカーに１枠設けるなら北野颯太、後藤啓介、佐藤龍之介ら若手が候補。高さ対策の安藤智哉や望月ヘンリー海輝のほか、負傷を抱え、復調すればスタメン間違いなしだが…という選手に１枠を使い、大会中の完全復活に期待する手もある。

【決勝進出は？】

前回大会までは８強が目標だったため、４試合（１次リーグ３試合＋決勝トーナメント１試合）で最大限のパフォーマンスが発揮できる陣容で十分だった。しかし、今大会の目標は優勝。決勝までの８試合を見据えた２６人を選ぶ必要がある。森保監督の考えや、いかに。（岡島 智哉）

◆２６年北中米Ｗ杯

▽３か国共催 史上初となり、米国、カナダ、メキシコの計１６都市で６月１１日から７月１９日まで実施される。

▽出場チーム３２→４８ １９９８年大会から続いた３２から今大会は４８に拡大。

▽大会方式 １次Ｌは４チームずつ１２組に分ける方式で、各組上位２チームと３位の成績上位８チームが３２チームによる決勝Ｔに進む。試合数は従来の計６４から計１０４に増加。優勝するには決勝を含め８試合を戦う必要がある。

▽移動 時差を伴う長距離移動や気候の変化が生じる場合がある。そのため１次Ｌでは１２グループを原則３地域（西部、中央、東部）に分け地域間の移動はなくした。