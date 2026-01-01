¡Ö°ìÌÐ¤¤¤ë¤·¡Ä¾Ð¡×Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¸µÃ¶ÁáÄ«¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷½Ð±é¤ËÁûÁ³¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ö»þº¹¥Ü¥±¤Ç£±»þÈ¾¤«¤éµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç½àÈ÷ËüÃ¼¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡¡¿·½ÕÆÃÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬£±Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¿Ø¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷¡£²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µÆ´ÖÀéÇµÊÛ¸î»Î¤¬¡Ö»ä¡¢µîÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»öÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤¹¤ë¤ÈÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¶âÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡¢µÙ¤ó¤À¤é¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¡£
¡¡ÅÓÃ¼¤Ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È½Ð±é¿Ø¤ÏÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤ª¤È¤È¤¤µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç»þº¹¥Ü¥±¤Ç¤¤ç¤¦£±»þÈ¾¤«¤éµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥É¥ä´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²·î£²£¹Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï»Ê²ñ¤Î±©Ä»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö£±·î£±Æü¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó½¸¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡È¶ÈÌ³Ï¢Íí¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ìÌÐ¤¬¸µÃ¶¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬£÷£÷¡×¡Ö¤ª¡¢°ìÌÐ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö°ìÌÐ¤¤¤ë¤·¡Ä¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÈÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£