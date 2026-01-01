本物のスイーツのようなアクセサリーも！スイーツアートの世界展 2026 in 名古屋
BACONは、本物そっくりなフェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026 in 名古屋」を、2026年1月24日(土)から2月16日(日)まで開催！
会場となる「TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA」が、甘い香りが漂ってきそうな可愛らしいスイーツアートで埋め尽くされる、夢のような空間が楽しめます。
開催期間：2026年1月24日(土)〜2月16日(日)
営業時間：11:00〜17:00（土日祝日は18:00まで）
休館日：月・火曜日
会場：TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA（愛知県名古屋市中区新栄1-17-12）
入場料：700円（3歳以下は無料）
SNSで絶大な人気を誇るクリエイターたちが一堂に会する「スイーツアートの世界展」。
名古屋での開催となる今回は、バレンタインやホワイトデーのシーズンに合わせた特別な展示構成です。
会場内には、精巧に作られたミニチュアスイーツや、立体作品としてのフェイクスイーツが並び、見る人の心を掴んで離しません。
ただ見るだけでなく「写真に撮って楽しめる」フォトスポットも充実しており、SNS映えする一枚を撮影できるのも大きな魅力です。
バレンタインギフトに最適な限定グッズ
会場限定で販売されるグッズコーナーには、大切な人へのプレゼントや自分へのご褒美にぴったりなアイテムが多数ラインナップ。
本物のスイーツと見紛うほどのクオリティで作られたアクセサリーや雑貨は、手にするだけで幸せな気分にさせてくれます。
新作のミニチュア作品や、ここでしか手に入らないハンドメイドグッズなど、コレクター心をくすぐる品々が並びます。
売り切れ必至の人気クリエイターによる作品も展開されるため、早めのチェックがおすすめです。
体験型イベントと特別企画
展示作品数は1,000点以上におよび、そのすべてが撮影可能。
クリエイターがこだわり抜いて制作した世界観を、様々な角度から切り取って楽しむことができます。
また、来場者特典として先着でオリジナルのポストカードなどが配布される予定となっており、訪れる楽しみがさらに広がります。
甘いもの好きにはたまらない、見て、撮って、買って楽しめる冬の注目イベントです。
株式会社BACON「スイーツアートの世界展 2026 in 名古屋」の紹介でした。
