2025年のノーベル賞は、久しぶりの日本人ダブル受賞となった。ノーベル生理学・医学賞を授与されたのは坂口志文氏（大阪大学特任教授）。免疫学は大阪大学のお家芸というべき分野であり、これまでにも多くの超一流研究者を輩出してきた。大阪大学としては、まさに宿願のノーベル賞であったことだろう。



在スウェーデン日本大使館公邸で行われるレセプションを前に取材に応じる大阪大の坂口志文特任教授

受賞対象となった坂口氏の業績は「末梢性免疫寛容に関する発見」であった。免疫は病原体やがん細胞を攻撃し、退治する仕組みだが、なぜ免疫が自分自身の体を攻撃しないのかは謎とされていた。坂口氏は、免疫の自己攻撃を抑える「制御性T細胞」が存在することを実証し、免疫学に大きな進展をもたらした。この研究は、自己免疫疾患やがんの治療にも展開されつつあり、今まで受賞していなかったのが不思議なほどの業績だ。

今回は大阪大、京都大だが東大にも候補者が

一方、化学賞は北川進氏（京都大学特別教授）に与えられた。こちらは、金属有機構造体（MOF）と呼ばれる物質群の開発を讃えたものだ。巧妙にデザインされた有機分子と金属イオンを化合させることにより、ジャングルジムのように内部に空間を持った物質を創り出したのだ。この空間には小さな気体分子などを取り込むことができ、たとえば空気中から二酸化炭素や毒ガスなどだけを吸収することも可能だ。今まで化学者は、分子を様々にデザインして機能を付与しようとしてきたが、MOFは分子の作る空間をデザインし、優れた機能を引き出した。極めて大きなパラダイムシフトであったといえよう。

藤田誠氏（東京大学卓越教授）もMOFの開祖の一人であり、ノーベル賞の有力候補に挙げられてきた。今回は気体の吸収と貯蔵という点にスポットが当てられていたためか、残念ながら対象から外された。ただし、藤田氏はMOFの研究を展開して、結晶スポンジ法と呼ばれる革新的な分析手法を編み出している。また、分子同士が自然に寄り集まって複雑な構造を作り出す「自己組織化」の研究でも、極めて独創性の高い成果を挙げている。このため、今後また別の枠組みで受賞対象となる可能性は、十分にあるだろう。

近年のノーベル賞は、環境問題や貧困の解決に貢献する技術が重視される傾向にある。そうした意味では、堂免（どうめん）一成氏（東京大学特別教授・信州大学特別栄誉教授）は有力候補の一人といえる。氏が開発したのは、太陽光のエネルギーによって高効率で水を水素と酸素に分解する触媒だ。単に粉末を水に加え、光を当てるだけでぶくぶくと泡が発生する動画は、世界の研究者を驚嘆させた。得られた水素を燃やした際の廃棄物は水のみだから、まさに究極のクリーンエネルギーだ。すでに大量生産を目指した実証実験も進行中だが、大規模な実用化がなされれば賞も間近となるだろう。

理論化学分野では、前田理（さとし）氏（北海道大学教授）の名を挙げる声が高まっている。文科省の「世界トップレベル研究拠点プログラム」の拠点長に最年少の39歳で就任するなど、その実力とリーダーシップは高く評価されていた。新規な化学反応の発見にはこれまで、数多くの試行錯誤とベテラン研究者の勘と経験が必要であったが、氏は量子化学計算を取り入れた、新たな化学反応の経路を探索するアルゴリズムを開発。誰でも使える形でこれを提供し、大きな反響を呼んだ。生成AIとの融合なども進められており、今後の展開にも大いに期待できそうだ。

ノーベル賞の3倍の賞金を誇る賞を獲得した人も

生理学・医学賞分野においては、森和俊氏（京都大学特別教授）が有力視されている。ノーベル賞の前哨戦といわれるガードナー賞、ラスカー賞をすでに受賞している他、2017年にはノーベル賞の約3倍の賞金で話題を呼んだブレイクスルー賞を獲得している。

タンパク質は一定の形に折りたたまれることでその機能を発揮するが、折りたたみ方に異常があると様々な疾患を引き起こす原因ともなる。森氏は、異常タンパク質を修復・分解する、「品質管理」の仕組みを解明した。近年では、手足の筋肉が動かなくなる難病ALSのメカニズム解明を進めるなど、精力的な研究ぶりが印象的だ。

日本が得意とする材料科学領域にも有力者がずらり

同じく生理学・医学賞には、小川誠二氏（大阪大学特別栄誉教授）も候補に挙げられている。脳疾患などの診断に欠かせない、fMRIを開発したことで知られる。脳内の酸素や血流量の変化を検出する仕組みであり、脳の活動を定量的に測定できる。このため医療目的や脳科学以外の分野、たとえば行動経済学などにも大きな進歩をもたらした。その影響の大きさを考えれば、受賞資格は十分過ぎるほどだろう。

物理学賞には、やはり細野秀雄氏（東京科学大学栄誉教授）の名が真っ先に挙がる。スマホの液晶・有機EL画面に使われるIGZO半導体、鉄系超伝導体、窒素固定触媒など、どれが受賞対象となってもおかしくないほどの、驚くべき新材料を次々と送り出してきた。実績は十二分、後はタイミングだけだろう。

2021年に物理学賞は気候科学、24年は人工知能分野が初めて対象になるなど、傾向が変化しつつあるようにも思える。進展著しいAI分野への授賞は今後も続きそうだが、この領域での日本人研究者は残念ながら手薄だ。我が国が得意とする材料科学領域には、ネオジム磁石の発明者である佐川眞人氏などまだまだ人材がいるが、この先はどうなるか。

ノーベル賞受賞が決まった研究者が、記者会見で「このままでは日本からノーベル賞が出なくなる。若手への支援の拡充を」と訴える姿は、もはや恒例行事のようになっている。最先端の知識が巨大な富を産んでいる現代に、日本だけが基礎研究への支援を削り続けてきた。ノーベル賞が出なくなるだけであるならまだよいが、国力の低下にダイレクトに結びついていないか、大いに心配だ。

