サイバーエージェント創業者で、2025年12月に社長を退いたばかりの藤田晋会長（52）。新刊『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』（文藝春秋）は発売直後から話題沸騰で、電子書籍も含めた累計発行部数は早くも9万部を突破した。

【画像】「勝てそうな顔」と藤田氏が評した、サイバーエージェント新社長の山内隆裕氏42歳

経営のみならず、麻雀も財界屈指の腕前と知られる藤田氏。『勝負眼』の中で「今まで麻雀を打ったことのある経営者や著名人で一番強いと思った」「お世辞など一切効かない雰囲気」と綴っているのが、ドン・キホーテ（現PPIHグループ）の安田隆夫創業会長だ。同社を売上高2兆円の巨大企業に育て上げ、2024年7月に出版した『運 ドン・キホーテ創業者「最強の遺言」』（文春新書）はベストセラーとなっている。

そんな藤田氏と安田氏は、実は「週刊文春」（2024年10月17日号）誌上で対談していた。日本を代表するトップ創業者2人が語り合った対談の一部を抜粋して配信する（全文は「週刊文春 電子版」で公開中）。



サイバーエージェントの藤田晋会長（左。取材時は社長）と、PPIHグループ（旧ドンキホーテHD）の安田創業会長兼最高顧問 ©文藝春秋

◇◇◇

遊びの麻雀と思ってやっているヤツは勝てません

安田 今でも覚えているのは、私があまりに気合いを入れて打つものだから、藤田さんが「なんでそんなに麻雀に気合を入れてるんだ」と、一瞬ビックリしたような目で私を見ていたことです。そうでしょう？

藤田 いつも思っていました。ギロッ、ギロッと見てきます。僕は麻雀の牌より人の顔や空気を見ているので、目が合いましたよね。

安田 相手の顔をじっと見ていると、場の流れを感じ取れますから。そろそろテンパイが近いな、結構手が高いな――とか。その情報を頭の中で瞬時に判断していくわけで。

藤田 麻雀に強い人って結局はそういう人。「必ず勝つ」という気迫みたいなものが勝利を呼び寄せる。遊びの麻雀と思ってやっているヤツは勝てません。

安田 私も対局をしながら、「この人は私と似ているな」と思っていました。気迫という意味では、藤田さんも全く負けていない。

藤田 僕も負けず嫌いですから。

安田 たぶん日本で2人だけですよね、“雀ゴロ”出身の大企業の経営者は。

なぜなら、「運」とは結果ではなく原因だから

――安田さんは先日、『運』（文春新書）を出版されました。この本では、安田さんが会社を成長させる中で、「運」をどうコントロールし、困難な状況を切り開いてきたかが詳しく描かれています。麻雀と経営の共通点についても、多くのページが割かれていますね。

藤田 本を読んでいて、「この考え方は一緒だ」と何度も思いました。

安田 共感するところがいっぱいあったでしょう？

藤田 はい。「運」って本当は大事なものなのに、多くの人はそれに向かい合おうとしない。「運は運だから」みたいになってしまっているでしょう。でも、それでは勝てない。

安田会長が思う、「運の良い人／悪い人」とは？

安田 「運」というのは、麻雀で言えば「押し引き」とも言い換えられますよね。

藤田 ええ。

安田 今は攻める時、今は守る時――。この巧拙が、どの牌を切るかという以上に大きな結果の原因となり得る。麻雀はそのことを実践的に教えてくれるゲームです。これは、どんな有名な経営学のコースに行こうが、学べないものだと思います。

「運」に左右される局面でこそ、脳髄を絞り込んで考え、思考を集中しなければいけない。なぜなら、「運」とは結果ではなく原因だから。「運」の総量は同じでも、それを使い切れる人とそうじゃない人がいる。「運の良い人」とは「運」を使い切れる人であり、「運の悪い人」は「運を使い切れない人」です。

常に自分の選択の結果にとことん向き合う

藤田 そうですね。実際、合理的に麻雀の研究をしている麻雀プロたちも、よく「この牌を切ったほうが牌効率が良い。でも、結局は7〜8割は押し引きなんだ」みたいな話をしています。でも、そこで「最後は運に任せる」なんて言われると、僕なんかは「うーん」と思ってしまうんです。その「運」にどう向き合うかこそが大事なのに、と。

安田 短期的な「運」はコントロールできなくても、中長期的な「運」はコントロールできる。そのためには、その時々で最も正しい選択を取り続ける忍耐力が必要です。フォームの安定性こそが勝率を高める。時には選んだ選択肢が間違えたとしても、48対52の場面に直面した時、「52」の方を常に選べるかどうか。この紙一重の選択の積み重ねが、最終的な勝利へとつながります。

藤田 全く同感です。「運が良い時」にも「運が悪い時」にも備え、常に自分の選択の結果にとことん向き合う。麻雀では、期待値の高い選択を繰り返して結果を待つことはフラストレーションを生みます。でも、それすらも「自分の責任」と捉えることこそ、本当に「運」と向き合う姿勢とも言えそうですね。

◇◇◇

「週刊文春 電子版」では、リーダー論や「集団運」の重要性、撤退戦の大切さなどについても語り合った対談の全文を配信中。さらに、約90分間に及ぶ2人の貴重な対談動画「運を味方にする『最強の麻雀ビジネス論』」を見ることもできる。ビジネスパーソン必見の内容だ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2024年10月17日号）