¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¶âËÜ¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡Ø£±£°Ç¯¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡Ù¡×¡¡¶âËÜ»á¡ÖÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¤¾¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¿ÉÊú¶¯¤¯¤ä¤Í¡×¡Ú¿·½ÕÂÐÃÌ¡Û
¡¡¿·½Õ£Â£É£ÇÂÐÃÌ¤Î¼Â¸½¤À¡ª¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤È¸µºå¿À´ÆÆÄ¡¦¶âËÜÃÎ·û»á¡Ê£µ£·¡Ë¡á¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡á¤¬¡È»ÕÄïÂÐÃÌ¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¹Åç¤Èºå¿À¤Î£Ï£Â¤Ç¡¢¶âËÜ»á¤Ï£±£¶Ç¯¤«¤é¤Î£³Ç¯´Ö¡¢ºå¿À¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ÆµåÃÄ¤ÎÊÑ³×¤ËÃå¼ê¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²áÅÏ´ü¤Î¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¤ë¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¤¾¡ª¡×¤È¡È¶âËÜÎ®¡É¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢¿·°æ¡Ë¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¶âËÜÃÎ·û»á¡Ê°Ê²¼¡¢¶âËÜ¡Ë¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£Áá¤¤¤â¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤¬´ÆÆÄ£´Ç¯ÌÜ¤ä¤Í¡×
¡¡¿·°æ¡ÖËÍ¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£²£²Ç¯¥ª¥Õ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¶âËÜ¤µ¤ó¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¡Ø£³Ç¯¤¸¤ã²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢£±£°Ç¯¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤È¡×
¡¡¶âËÜ¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¡Ø°ì¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡££±£°Ç¯¤«¤«¤ë»Å»ö¤òËÍ¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç£µÇ¯¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡ØÁá¤¯¤Æ£µÇ¯¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ý¶âËÜ»á¤Ï£±£¶Ç¯¤«¤é£³Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï£²£³Ç¯¡£
¡¡¶âËÜ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£¸Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥É¥é¥Õ¥È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ý¶âËÜ»á¤Îºå¿À´ÆÆÄ»þÂå¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬²áÅÏ´ü¡£º£¤Î¥«¡¼¥×¤È¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£²áÅÏ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¡£
¡¡¶âËÜ¡Ö¤è¤¯¡Ø°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¡Ù¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥¨¡¼¥¹³Ê¤¬£³¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È»Ä¤êÈ¾Ê¬¤Ç¼ã¼ê¤ò»È¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤é°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡£°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢ËÍ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡×
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤âÎÁÄâ¤ËÎã¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¹âµéÎÁÄâ¤Ïòº¡Ê¤¢¤ï¤Ó¡Ë¤¬½Ð¤Æ¡¢¤Õ¤°¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¡¢¥Õ¥«¥Ò¥ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤È°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤ÁÇºà¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡£¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Á´Éô°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¿·°æ¡Ö¼ÂºÝ¡¢¶âËÜ¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£Ìî¼ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤Ç¡Ê£±£¶Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡ËÂç»³¤ò£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤é¡¢²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡¶âËÜ¡Ö²¶¤ÎÊý¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¨¡¢²¿¤«°¤¤¤³¤È¤·¤¿¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¿·°æ¡Ö¥«¡¼¥×¤â¾®±à¤ò»ØÌ¾¤·¤¿ÍâÇ¯¡Ê£±£¹Ç¯¡Ë¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌî¼ê¡£¤½¤ì¤Ç£²£´Ç¯¤Ïº´¡¹ÌÚ¡¢ºòÇ¯¤ÏÊ¿Àî¤ò£±°Ì»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶âËÜ¡ÖÊ¿Àî¤¯¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¡©¡×
¡¡¿·°æ¡Ö¿ÈÄ¹¤ÏËÍ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¡Ê£±£¸£·¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ç£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ï£µÉÃ£¸¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Î¾ÂÇ¤Á¤Ç¤¹¤·¸ª¤â¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÇÎ¾ÂÇÀÊ¤È¤âÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¤·¡£¥â¥Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¶âËÜ¡Ö¡Ê¸µÀ¾Éð¤Î¡Ë¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡¿·°æ¡ÖÂÎ¤ÎÀþ¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥ó¥¬¥óÃÃ¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö£²°Ì¤¬°¡Âç¤ÎÀÆÆ£¡££±°Ì¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬´ñÀ×Åª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££³°Ì¤¬¶áÂç¤Î¾¡ÅÄ¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï£³Ç¯¸å¡¢£µÇ¯¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý¶âËÜ»á¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤«¤é¡¢º£¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡¡¶âËÜ¡ÖÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¤¾¡ª¡×
¡¡¿·°æ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡×
¡¡¶âËÜ¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤¬°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂçÂ´¤Ç£²¡¢£³Ç¯ÌÜ¡¢¹âÂ´¤Ï£µÇ¯¤Û¤ÉÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¼¤á¤ëº¢¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿ÉÊú¶¯¤¯¤ä¤Í¡£¿ÉÊú¶¯¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¿·°æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡¶âËÜºå¿À¤Î£³Ç¯´Ö¡¡£²£°£±£µÇ¯£±£°·î£±£¹Æü¡¢ºå¿À¤ÎÂè£³£³Âå´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££±£¶Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¡ÖÄ¶ÊÑ³×¡×¤È¤·¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤È¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¼ã¼ê¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Ï£¶£´¾¡£·£¶ÇÔ£³Ê¬¤±¤Î£´°Ì¡££Æ£Á¤Ç»å°æ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿Íâ£±£·Ç¯¤Ï¼ã¼ê¡¢Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Ê³Æ®¤·¤Æ£·£¸¾¡£¶£±ÇÔ£´Ê¬¤±¤Î£²°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î£±£¸Ç¯¤Ï£¶£²¾¡£·£¹ÇÔ£²Ê¬¤±¤Ç£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡££³Ç¯´Ö¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏºäËÜ¡¢ÀÄÌø¡Ê¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢Âç»³¡¢ºÍÌÚ¤é¸½ºß¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¿·°æ¡¡µ®¹À¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë£±£¹£·£·Ç¯£±·î£³£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡££´£¸ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£²¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£¹Åç¹©¤«¤é¶ðÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£¹£¸Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Ç¹ÅçÆþ¤ê¡££°£µÇ¯¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡££°£·Ç¯¥ª¥Õºå¿À¤Ø£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¡¢£±£±Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡££±£´Ç¯¸Â¤ê¤Çºå¿À¤òÂàÃÄ¤·¡¢¹Åç¤Ø¤ÈÉüµ¢¤·¤¿¡££±£¶Ç¯¤Ë¤Ï£±£°£±ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤Ç¡¢£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¯¡££±£¸Ç¯°úÂà¡£¸½ÌòÄÌ»»£²£³£¸£³»î¹ç¡¢£²£²£°£³°ÂÂÇ¡¢£³£±£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£°£³ÂÇÅÀ¡¢£´£³ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨¡¥£²£·£¸¡£¹Åç¤Î´ÆÆÄ¤ò£²£³Ç¯¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¶âËÜÃÎ·û¡Ê¤«¤Í¤â¤È¡¦¤È¤â¤¢¤¡Ë£±£¹£¶£¸Ç¯£´·î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡££µ£·ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£¹ÎÍ¡ÝÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ò·Ð¤Æ£¹£±Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡££°£°Ç¯¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë³°Ìî¼ê¤È¤Ê¤ë¡££°£²Ç¯¥ª¥Õºå¿À¤Ø£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¡¢£°£³Ç¯¤È£°£µÇ¯Í¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡££°£´Ç¯ÂÇÅÀ²¦¡¢£°£µÇ¯£Í£Ö£Ð¡££±£²Ç¯°úÂà¡£¸½ÌòÄÌ»»£²£µ£·£¸»î¹ç¡¢£²£µ£³£¹°ÂÂÇ¡¢£´£·£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µ£²£±ÂÇÅÀ¡¢£±£¶£·ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨¡¥£²£¸£µ¡£ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤ò£±£¶Ç¯¤«¤é£³Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£