ご存じのとおり、齋藤潤は映画『カラオケ行こ！』や『からかい上手の高木さん』（ともに24年公開）などで注目を集める、今もっとも勢いのある若手俳優のひとりだ。

「じつは以前から『声優のお仕事をしてみたい』と、いろんなところで話していたんです。でも、まさか本当に叶うなんて！」



齋藤潤 撮影＝榎本麻美／文藝春秋

作品世界の“リズム”に乗って演じる

そんな齋藤が初めて挑戦する劇場アニメーション『迷宮のしおり』は、「マクロス」シリーズや「アクエリオン」シリーズなど、音楽とメカアクションを融合させた独自の世界観で知られる河森正治監督によるオリジナル作品だ。

「事前に拝見した映像には、一部すでに音楽が入っていたんです。そのおかげもあってか、河森監督が描く世界全体に“リズム”のようなものが感じられました。僕も、そのリズムにのって演技をすればいいんだ、と思って、できるだけ体を使いながら演じました」

そう語る齋藤には、河森監督からもらった忘れられない言葉があるという。

「初めてお会いしたときに『山田というキャラクターを演じられるのは、齋藤くんしかいない』と言ってくださったんです。そんなふうに見ていただけていたなんて、恐れ多かったですが、本当にうれしかったです」

齋藤が演じる山田は、引っ込み思案な主人公・栞の幼なじみ。普段は明るくお調子者だが、密かに栞に想いを寄せる高校生だ。ある日、栞はスマホの画面が割れたことをきっかけに、謎の世界に閉じ込められてしまう――。現実世界に現れた奔放な“SHIORI”は栞ではない、という奇想天外なSOSに応え、山田は奔走する。

「山田は同年代とはいえ、自分よりも少年っぽさがあふれるキャラクターで、裏表のない人間です。明るくてお調子者だけど、気持ちがまっすぐなところが自然と出てしまう。だからこそ栞ちゃんに対しては、正直な言葉を口にするのが少し照れくさいというか、恥ずかしい気持ちが先に立ってしまう、とっても愛おしいキャラクターなんです。だからその愛おしさも包み隠さず演じようと心がけました」

山田らしい、元気で大きな声を出せた

とはいえ、初挑戦となるアニメ作品のアフレコは、すべてが新鮮な体験だったという。

「山田は単独行動のシーンが多いので、ひとりで録ることが多かったです。映画『カラオケ行こ！』でもアフレコの経験がありましたが、やはりアフレコブースは僕にとって神聖な場所のように感じられて、すごく緊張しました。でもテンション上げるところは、ひとりのほうが開放されて山田らしい、元気で大きな声を出せた気がします。演じたあとに『自分の声がうるさくないかな、大丈夫かな』と心配になっちゃいましたけど（笑）」

本作は、SNSの“バズり”を通じて“本当の自分とは何か”について考えさせられる青春エンターテインメントだ。

劇中の山田と同じ高校生である齋藤は、「僕もスマホを乱暴に扱って画面を割りやすいので、向こう側に行ってしまわないか心配ですけれど」と笑いながらこう語る。

「“バズるのが恥ずかしい自分”と“バズってほしい自分”、どちらの気持ちもわかるんです。登場人物たちの悩みは、僕自身これから生きていくうえでも大切なテーマだと感じました」

本作について、齋藤は「劇場で体感してほしい」と力を込める。

「一度聴いたら忘れられない音楽、迫力のあるアクション――どれも大きなスクリーンで味わう価値があります。ぜひ劇場で体感してください！」

さいとう・じゅん 2007年、神奈川県生まれ。映画『カラオケ行こ！』『室井慎次 敗れざる者』『同 生き続ける者』（24年）といった話題作に出演、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞、第37回日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎新人賞を受賞するなど、高い評価を受ける注目俳優。

引っ込み思案な女子高生・前澤栞（SUZUKA）は親友・希星（伊東蒼）と撮った動画がきっかけで、スマホの中に広がる世界に飛ばされる。ウサギの姿をしたスタンプ・小森（原田泰造）の話で、この世界に閉じ込められたことを知った栞は、若き天才起業家・架神傑（寺西拓人）に「本当の自分を取り戻させてあげる」と声をかけられる。しかし、現実世界ではもうひとりの「SHIORI」が、SNSを駆使して自由奔放に振る舞い、栞と入れ替わることを狙っていた。栞はスマホからクラスメートの山田健斗（齋藤潤）に連絡し、助けを求めるが……。2025大阪・関西万博ではテーマ事業プロデューサーを務めた河森正治監督初のオリジナル長編となる、異世界青春脱出エンターテインメント。

監督：河森正治／声の出演：SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）、原田泰造、伊東蒼、齋藤潤、寺西拓人／2025年／日本／115分／配給：ギャガ／©「迷宮のしおり」製作委員会

